بالفيديو.. داوود الشريان يفتح ملف تطبيق أبشر ودوره في ملاحقة السعوديات الهاربات

خصص الإعلامي السعودي ، داوود الشريان، حلقة برنامجه الذي يحمل اسمه، للحديث عن تطبيق ”أبشر“ الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، والذي أثيرت في الفترة القليلة الماضية اتهامات من خارج البلاد بكونه مسؤول عن ملاحقة عدد من السعوديات اللواتي هربن من ذويهن في المملكة.

واستضاف الشريان في برنامجه الذي تبثه قناة ”إ س بي سي“ أو ”Sbc“ ، عددًا من المسؤولين في وزارة الداخلية عن التطبيق الذي أطلقته الوزارة في العام 2007 ويوفر نحو 160 خدمة حكومية للسعوديين والمقيمين مثل تجديد جواز السفر والحصول على إذن سفر بشكل إلكتروني.

تقرير يستعرض آراء الناس من مستخدمي نظام #أبشر

@Absher

من دول مختلفة حول العالم #تطبيق_ابشر_مع_داود

عبر قناة #SBC pic.twitter.com/5J0CfbBJNZ — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 25, 2019

وامتدح الشريان طوال فترة البرنامج، التطبيق الذي يوفر بالفعل خدمات الحصول على الوثائق الحكومية بشكل ميسر، لكنه انتقد بعض القوانين التي يستند إليها، مثل إلزام النساء، لاسيما كبيرات السن، والمطلقات، بالحصول على موافقة ولي الأمر كشرط لاستخراج جواز السفر.

كيف أصبح القائمين على #أبشر يحددون ما يضاف من خدمات جديدة إلى التطبيق لخدمة الناس#تطبيق_ابشر_مع_داود

عبر قناة #SBC pic.twitter.com/a4ieeHQQ7C — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 25, 2019

المبتعثون والمقيمون خارج السعودية من المواطنين، كيف يجددون جوازات سفرهم؟

#تطبيق_ابشر_مع_داود

عبر قناة #SBC pic.twitter.com/3rKHZqWGIW — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 25, 2019

وأشار مقدم البرنامج إلى التطبيق كان بالفعل يبلغ ولي الأمر عبر رسالة نصية على الهواتف الجوال، عند مغادرة أحد التابعين له من زوجات وأبناء، لخارج المملكة، قبل أن يتم إيقاف تلك الخدمة منذ العام 2014.

وقدم ضيوف الحلقة المسؤولين عن التطبيق، شرحاً مفصلاً عن آلية عمله والخدمات التي يوفرها، وخطط تطويره وضم مزيد من الخدمات إليه.

ووجدت الحلقة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبجانب المشيدين بما وفره التطبيق من جهد ووقت عما كان متبعاً في الماضي، انتقد عدد من المدونين، وغالبيتهم من النساء استمرار إلزام النساء بالحصول على موافقة ولي الأمر بهدف استخراج جواز سفر أو السفر للخارج، على الرغم من توضيح القائمين على ”أبشر“ بأن التطبيق غير مسؤول عن ذلك القانون.

السؤال: (المواطنة) العاقلة البالغة التي ليس لها ولي، لماذا تمنع من الحصول على جواز ؟!

الجواب: مافي أحد يبي يجاوب. #تطبيق_ابشر_مع_داود

عبر قناة #SBC pic.twitter.com/n4VqZsEMzf — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 25, 2019

هؤلاء هنّ من يحق لهنّ استخراج جواز سفر/ والسفر بدون محرم #تطبيق_ابشر_مع_داود

عبر قناة #SBC pic.twitter.com/OHVMnOdxSb — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 25, 2019

وكانت تقارير صحفية غربية قد تداولت في الفترة الماضية معلومات عن كون التطبيق يتيح لأولياء الأمور في السعودية التحكم بسفر النساء التابعات لهم وتعقبهن، وسط دعوات لحذف التطبيق من منصتي ”غوغل“ و“أيفون“، قبل أن ترد الرياض وتصف تلك الدعوات بالمغرضة، والمتجاهلة لكون التطبيق خدمي وأحدث فارقاً في طريقة إنجاز المعاملات الحكومية.

وصعدت قضية السمح للنساء بالسفر من دون موافقة أولياء أمورهن، في الشهرين الماضيين، بعدما سلطت قصة رهف القنون، وهي شابة سعودية هربت من أسرتها وحصلت على لجوء في كندا الشهر الماضي، الضوء على القضية.

رغم سهولة استخدام تطبيق #أبشر @Absher

شاهدوا كمية الأعمال والمهام والجهات المرتبطة بالخدمة الواحدة البسيطة في التطبيق.#تطبيق_ابشر_مع_داود

عبر قناة #SBC pic.twitter.com/cr46heCGD9 — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 25, 2019

وغيرت السعودية في غضون العامين الماضيين، الكثير من القوانين المحلية التي قيدت مشاركة النساء في الحياة العامةن وسمحت لهن بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم، وتعيينهن في مناصب حكومية عليا، فيما تطالب كثير منهن بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر على استخراج جواز السفر والسفر لخارج المملكة.