تعرّف على رسالة الملك سلمان للسيسي بعد ختام قمة شرم الشيخ

غادر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الإثنين، مدينة شرم الشيخ عقب زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسته وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية التي اختتمت اليوم.

وقال الملك سلمان، في برقية شكر بعثها للرئيس السيسي: ”يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا، من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة“.

وأضاف في الرسالة التي نشرتها الوكالة الرسمية ”واس“: ”فخامة الرئيس … لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين“.

وتابع: ”ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها“.

وأضاف الملك سلمان: ”وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري“.