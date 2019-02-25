في أول مشاركة له كوزير للخارجية.. إبراهيم العساف يفاجئ السيسي في ختام قمة شرم الشيخ (فيديو)

تساءل وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، أثناء الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية المنعقدة بشرم الشيخ المصرية، عن عددٍ من النقاط قال إنها قدمت للفنيين؛ لتعديل البيان الختامي المشترك للقمة، ولم تتضمنها النسخة الموزعة على المؤتمرين.

ونقل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملاحظة العساف إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ليردّ بأن نقاطًا مقترحة من السعودية والإمارات والبحرين ولبنان، وصلت بالفعل إلى اللجنة الفنية، لكن الجانب الأوروبّي اقترح أن ”يقتصر البيان على وضعه الحالي…“.

وبعد ردّ أبو الغيط تم التصويت على البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، والتي استمرّت يومين.

وطالب البيان الختامي للقمة بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها، وكذلك العمل على تجفيف مصادر دعم الجماعات الإرهابية.

وتقرّر أن تعقد القمة القادمة بين الاتحاد الأوروبي، والدول العربي في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2022.