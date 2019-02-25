تقرير: تحسن في رواتب السعوديين وتوقع استمرار الزيادة

أظهر تقرير مالي، تحسنًا في رواتب الموظفين السعوديين، إذ ارتفع المعدل في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 4.6%؛ نتيجة الزيادة في التوظيف، متوقعًا أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة.

وأفادت شركة ”جدوى“ للاستثمارات المالية في تقريرها أنّ ”متوسط الأجور الشهرية للسعوديين بلغ نحو 10472 ريالًا (2792 دولارًا) في الربع الثالث من عام 2018 مقابل 10012 ريالًا (2669 دولارًا) في الربع الثالث من عام 2017“.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه ”إرم نيوز“، يوم الاثنين، أنّ ”معظم الزيادة كانت للموظفين في القطاع الخاص، إذ ارتفعت الأجور بمعدل 7% في تلك الفترة بعد انخفاض طفيف في الربعين السابقين“.

وأرُجعت تلك الزيادة إلى ”ارتفاع الطلب على التوظيف نتيجة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وخاصة في القطاع الخاص الذي سجل نموًّا مقداره 1.5% خلال النصف الأول مقابل 0.4% في الفترة ذاتها من عام 2017“.

وقال التقرير إنّه ”من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لأجور السعوديين في الفترة المقبلة لسببين: أولهما الزيادة المتوقعة في نسبة النمو في القطاع الخاص نتيجة ارتفاع وتيرة الانفاق الحكومي وخطط الانعاش الاقتصادي التي تنفذها الحكومة“.

وأضاف أنّ ”السبب الثاني هو الزيادة في وتيرة توظيف السعوديين في قطاع التجزئة نتيجة برامج السعودة التي تنفذها الحكومة في القطاع الخاص وحوافز أخرى“.

ونسب التقرير إلى بيانات حكومية أظهرت أنّ ”نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت بشكل طفيف إلى 12.8% بنهاية الربع الثالث من 12.9% بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، متوقعًا استمرار الانخفاض نتيجة استمرار مغادرة العمال الوافدين“.