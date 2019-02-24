تفاصيل جديدة حول تدريس اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية (فيديو)

أكد مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في السعودية، أن الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية والترتيبات المنظمة لتدريس اللغة الصينية في المدارس والجامعات، لكنه لم يحدد وقتًا معينًا للانتهاء من تلك الخطة أو الشروع في تدريس اللغة.

وأوضح العصيمي، خلال تصريحات عبر برنامج ”ياهلا“ على ”روتانا خليجية“، أن الوزارة بصدد الانطلاق في تنفيذ التوجيه بتدريس اللغة الصينية في التعليم العام والجامعي، مشيرًا إلى أن التوجيه نص على وضع خطة لتدريس اللغة الصينية، وأن الأمر يحتاج إلى تواصل وتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وبيّن متحدث التعليم، أن اللغة الصينية تُدرس في كليات اللغات والترجمة ببعض الجامعات السعودية، وأن الصين من بين الدول التي يتم ابتعاث الطلاب السعوديين إليها، حيث تخرج العام الماضي أكثر من 400 طالب منها.

ولفت العصيمي إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ يولي اهتمامًا وعناية كبيرين بالموضوع، وسيتم تحديد الجهات ذات العلاقة والإعلان عن خطوات تنفيذية قريبًا.

وكانت السعودية قد أعلنت الجمعة أنها ستبدأ بتعليم اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية ولجميع المراحل التعليمية.

ويأتي القرار بعد زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الصين في إطار جولته الأسيوية التي شملت الهند وباكستان ودولا أخرى.

وأِعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تغريدة ”البدء بوضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات المملكة“.