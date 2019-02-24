شاهد.. طفل سعودي يصاحب ”الحيوانات“ بعد تعرضه للتنمر بسبب والدته ”الأجنبية“ (فيديو)

ناقش الإعلامي داوود الشريان قضية السعوديين والسعوديات المتزوجين والمتزوجات من غير المواطنين في المملكة، مستشهدًا بحالة مؤثرة لسيدة وابنها الصغير الذي يعاني من التنمر بسبب أن والدته ”أجنبية“.

وفي الفيديو الذي أعده برنامج ”الشريان“ روى طفل يدعى ”عبدالرحمن“ تفاصيل معاناته بسبب والدته ”الأجنبية“ قائلًا: ”زملائي يعايرونني ويقولون لي أمك أجنبية فما تصير عسكري، أما نحن فبنصير عساكر ورواتبنا تصير كبيرة وأنت تتوظف براتب صغير“.

ويضيف الطفل في الفيديو: ”سألت أمي عن معنى أجنبية فقالت لي يعني مو سعودية أبوك سعودي وأنا سورية“.

ويوضح الطفل في الفيديو أنه أصبح لديه حالة نفسية سيئة، ويكره الحديث مع الناس، مضيفًا: ”أحس أبعد عن الناس كلها ما عندي إلا الحيوانات أصاحبها لأن البشر يعايرونني وأخلق مشاكل معهم“.

من جهتها، انهمرت والدة عبدالرحمن بالدموع، قائلة: ”ابني يعاني حتى من الخروج إلى الشارع، حتى باص المدرسة صار لا يذهب فيه ويرمونه منه ويقولون له روح بلد أمك جاي تركب معنا“.

وأردفت: ”اضطررت إلى أن أستاجر سيارة تذهب به وأخيه إلى المدرسة ومنها إلى البيت بـ400 ريال في الشهر“.

وتابعت الأم السورية: ”حاولت أن أشتري سيارة رخيصة وأتعلم السواقة توفيرًا للنفقات فرفضوا وقالوا لابد أن تكوني دكتورة أو مهندسة حتى تأخذي الرخصة“.

ومضت بقولها: ”ابني اختصر طلوع الشارع دايمًا مع الحيوانات لا يلعب مع الأولاد“.

وأكملت: ”ابني دائمًا ما يقول لي خلينا نهاجر لأمريكا ما راح أحد يعايرني بأن أمي أجنبية“، مؤكدة أنها لا تأخذ ”ضمان“ لأنها غير سعودية.

يذكر أن آخر إحصائية للهيئة العامة للإحصاء في السعودية خلال عام 2018، كشفت أن عدد سكان المملكة العربية السعودية 32.6 مليون نسمة وبلغ عدد المواطنين والمواطنات السعوديين حوالي 20.4 مليون نسمة.

أما عدد السكان غير السعوديين فبلغ 12.2 مليون نسمة وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان.