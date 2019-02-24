في قصة إنسانية.. زيارة مقيم سوداني لقبر الملك عبدالله تثير مشاعر السعوديين

أثار مقيم سوداني مشاعر الكثيرين من مواطني السعودية، بعدما قادت مصادفة، سعوديًا لرؤية الرجل الوافد زائرًا لقبر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في مقبرة العود بمدينة الرياض بعد نحو أربع سنوات على وفاته.

ونشر الشاب السعودي محمد الأحمدي، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، صورة للمقيم السوداني وهو يقف وحيدًا عند قبر الملك عبدالله الذي تُوفي مطلع العام 2015، منشغلًا بالدعاء له.

وكتب الأحمدي الذي وثَّق الزيارة معلقًا على الصورة:“ليس للوفاء حدود.. وأصدق العلاقات، علاقة الحي بالميت، حين يوثّقها الدعاء، صورة التقطتُها عقب صلاة الجمعة اليوم، في مقبرة العود، لمقيم من الأشقاء السودانيين، وهو يزور قبر الملك عبدالله ـ رحمه الله ـ حقًا ما يقولون:“البسطاء يملكون أرواحًا نادرة“.

ليس للوفاء حدود..

وأصدق العلاقات؛ علاقة الحي بالميت، حين يوثّقها الدعاء.

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صورة التقطتُها عقب صلاة الجمعة اليوم، بمقبرة العود، لمقيم من الأشقاء السودانيين، وهو يزور قبر الملك عبدالله ـ رحمه الله ـ.

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حقًا ما يقولون "البسطاء يملكون أرواحًا نادرة" pic.twitter.com/KGsahVL3ce — محمد الأحمدي (@mtahmadi) February 22, 2019

ولقيت الصورة تداولًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ولا تزال بعد 3 أيام من نشرها تجذب مزيدًا من التفاعل والتعليقات التي تعكس تأثرًا واضحًا بمبادرة المقيم السوداني ووفائه.

وقال الأمير ورجل الأعمال السعودي، خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، في تعليق على الصورة المؤثرة:“وفاء نادر في هذا الزمن .. ما أنبل هذا الرجل ؟“.

وفاء نادر في هذا الزمن ..

ما أنبل هذا الرجل ؟ .. — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) February 22, 2019

وكتب مغرد سعودي يُدعى يوسف البهيش في تعليقه على الصورة:“الحمد لله أن مقابر ملوكنا مع مقابر بقية الناس، يزورها الجميع دون أن يستطيع أحد أن يميز قبر الملك من قبر المواطن، اتباعًا لسنة رسول الله، وامتثالًا لأمره، أما الإخوة السودانيون فلا يستغرب منهم الوفاء لمن يستحق الوفاء والدعاء ( الملك عبدالله) غفر الله ذنبه“.

الحمد لله أن مقابر ملوكنا مع مقابر بقية الناس يزورها الجميع دون أن يستطيع أحد أن يميز قبر ملك من قبر مواطن

اتباعاً لسنة رسول الله وأمتثال لأمره أما الأخوة السودانيين فلا يستغرب عليهم الوفاء لمن يستحق الوفاء والدعاء ( الملك عبدالله) غفر الله ذنبه — يوسف البهيش (@yosefs9d) February 22, 2019

ورحل الملك عبدالله بن عبد العزيز بعد نحو عشر سنوات من توليه عرش الحُكم في السعودية خلفًا للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، ودُفن في مقبرة العود التي تضم رفات الكثيرين من أبناء الأسرة الحاكمة للسعودية، بمن فيهم مؤسسها الملك عبدالعزيز.