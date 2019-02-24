”المركزي السعودي“ يحذر البنوك من المساس بـ“مكافأة العسكریین“

حذرت مؤسسة النقد السعودية ”البنك المركزي“، بنوك المملكة، من حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفیدين من مكافأة العسكريين المشاركین في الحد الجنوبي للمملكة.

وصدر أمر ملكي أمس السبت ينص على صرف راتب شهر إضافي للعسكريين المشاركين في الدفاع عن الحد الجنوبي للمملكة مع اليمن.

وأوضحت المؤسسة أنه في ”حالة الاستقطاع الخاطئ فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاھا 48 ساعة“، بحسب ما ذكر موقع صحيفة ”سبق“.

ودعت المؤسسة ”عملاء البنوك إلى التقدم بشكوى في حال حدوث مشكلة إلى إدارة حماية العملاء من خلال حسابات (ساما تھتم) على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي“.