ما الذي يعنيه تعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع؟

تناولت وكالة بلومبيرغ الأمريكية كغيرها من وسائل الإعلام العالمية تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع في المملكة، بعد نحو عامين من شغله منصب سفير السعودية بواشنطن.

وأبرزت الوكالة تعليقا لعلي الشهابي، مؤسس ”أرابيا فاونديشن“، وهي مؤسسة فكرية مؤيدة للسعودية في واشنطن قال فيه إن ”نائب الوزير يتمتع بنفس سلطة الوزير“. وأضاف على تويتر: ”بالنظر إلى أن زير الدفاع هو أيضاً ولي العهد ، فهذا يعني أن الأمير خالد بن سلمان هو الآن وزير الدفاع فعلياً“.

وقال الكاتب السعودي البارز عبدالرحمن الراشد معلقا على تعيين الأمير خالد بن سلمان:“عدا عن ان العسكرية في صلب تعليمه وتخصصه، ايضاً تلعب وزارة الدفاع الآن دوراً جديداً ومحوريا في السعودية في توطين التقنية والتصنيع وتحريك الاقتصاد“.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الأمير خالد الطيار السابق بسلاح الجو: ”كان ملاصقاً لسمو ولي العهد منذ فترة طويلة، واستطاع خلال هذه الفترة أن يستوعب رؤية سمو ولي العهد لتطوير وزارة الدفاع لتكون في مصاف الدول المتقدمة عسكرياً“.