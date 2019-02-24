أول تعليق من الأمير خالد بن سلمان بعد تعيينه نائبًا لوزير الدفاع

علق السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على قرار تعيينه نائبًا لوزير الدفاع بدرجة وزير.

وقال الأمير خالد في تغريدة على حسابه الرسمي بـ ”تويتر“: ”يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني نائبًا لوزير الدفاع. وأسأل الله العون في خدمة ديني ووطني“.

يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني نائباً لوزير الدفاع. وأسأل الله العون في خدمة ديني ووطني. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 24, 2019

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السعودية قد أعلنت ، فجر الأحد، عن صدور أوامر ملكية بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

والأمير خالد هو أحد أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان يشغل منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 22 نيسان/ أبريل 2017 حتى 23 شباط/ فبراير الحالي.