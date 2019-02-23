أوامر ملكية سعودية بتعيين خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع والأميرة ريما سفيرة بواشنطن

أفادت قناة الإخبارية السعودية، قبل قليل بصدور أوامر ملكية سعودية، تضمنت تعيينات في وزارتي الدفاع والخارجية، وصرف مكافأة للعسكريين، العاملين على حدود اليمن.

وقالت القناة عبر حسابها بموقع تويتر، أنه بموجب أمر ملكي: ”تم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير“.

وأضافت أن أمرا ملكيا آخر قضى ”بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير“.

والأمير خالد هو الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع. والأميرة ريما ابنة سفير السعودية السابق في الولايات المتحدة وهي أول امرأة تتولى المنصب.

وأشارت إلى إصدار أمر ملكي ثالث يتضمن: ”صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (الحدود مع اليمن)“.