العاهل السعودي يغادر إلى مصر للمشاركة في أول قمة عربية أوروبية

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية، متجهًا إلى مصر؛ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الزيارة ”تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس مقامه الكريم –حفظه الله– وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية“.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن أمرًا ملكيًا صدر، بأن ينوب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الملك سلمان خلال فترة غيابه عن المملكة.

وقالت الوكالة: ”أمر_ملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين ينيب سمو #ولي_العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة“.