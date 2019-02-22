السعودية.. توجيه منسوب لوزارة التعليم بمنع ”الشيلات“ في المدارس يثير جدلًا واسعًا

أثار توجيه منسوب لوزارة التعليم في السعودية، يتضمن منع تشغيل الشيلات (فن غناء شعبي) وإقامة حفلات داخل المدارس، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

ونسبت وسائل إعلام محلية لوزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، إصداره توجيهًا يدعو إلى ”التقليل من حفلات التكريم في المدارس قدر المستطاع، وعدم تكليف الطلاب والطالبات بأي طلبات كانت سواء مالية أو عينية، مثل زي معين أو أطعمة معينة بحد ذاتها“.

كما تضمن توجيه الوزير الذي باشر مهامه على رأس الوزارة، مطلع العام الجاري، ”منع إقامة أي فقرات أو برامج طلابية في المدارس ليس لها هدف تربوي، خصوصًا التي تحوي على الشيلات“.

وأثار التوجيه الجديد المنسوب للوزارة جدلًا واسعًا بين المدونين السعوديين، سواء من الكادر التعليمي والإداري لمدارس المملكة أو من طلاب تلك المدارس وذويهم، وسط تساؤلات عن صحة صدور التوجيه وجدواه ومدى جدية وقدرة الوزارة على تطبيقه بالفعل.

#منع_الشيلات_بالمدارس

نأمل عودة دروس الموسيقى

وتنقية مسامع الأجيال القادمة

من هذا المسخ الذي يسمى شيلات ???? — علي الزهراني (@3ly077) ٢١ فبراير ٢٠١٩

#منع_الشيلات_بالمدارس خير ما سويتوا ، ما فيها خير وتُعد من اهم أسباب انحراف الأطفال ، وتعصبهم ، وتقسي قلوبهم ، وتتعارض مع الفن الأصيل ، وتعتبر من الأساليب الهمجية . — نادرة الوجود ♥️عواطف الخديدي (@hphpxo) ٢١ فبراير ٢٠١٩

الشيلة لها شعبية عظمى ب #السعودية_العظمى لماذا لا تتخذها وزارة التعليم وسيلة من وسائل التعليم في الحث على طلب العلم وحب الوطن !! ???? قرار #منع_الشيلات_بالمدارس اعتبر قرار متخلف عن مواكبة العصر https://t.co/1ivXU47H7w — سعود غزاي العصيمي (@s_a2) ٢١ فبراير ٢٠١٩

ويعارض عدد كبير من السعوديين انتشار الشيلات في المجتمع السعودي، ويرون أنها تثير عصبيات قبلية، بينما يدافع عنها جمهورها العريض وينظر إليها كمساعد على الحماس بجانب ما تحمله كلماتها من فخر وانتماء.

كما يعارض فريق من منسوبي الوزارة والطلاب وذويهم، إقامة حفلات داخل المدارس بتكاليف باهظة يتم جمعها بالتساوي سواء من الطلاب أو المعلمين، مثل حفلات التخرج، بينما يرى فيها فريق آخر وسيلة للترفيه لا تتكرر كثيراً في العام الدراسي.

#منع_الشيلات_بالمدارس ولاتنسى معاليكم محاسبة مديرة تنظم حفل تقاعد لمعلمه قيمة الكرت ١٠٠٠ريال رسوم قاعه ودقاقه وفندق وهديه ساعه ب ٤٠٠ من الحميضي بافتراض المعلمات المشاركات لإكتفاء شر المديره ونفاق معاها ٤٠معلمه والحفل مفتوح لزوار من الخارج ٣٠ زائره يمي ١٠٠٠*٧٠=٧٠٠٠٠ ريال يمي مخيف pic.twitter.com/yiQNh8lqlx — هدى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (@DZ481DL4HWiPxzG) ٢١ فبراير ٢٠١٩

#منع_الشيلات_بالمدارس ولاتنسى معاليكم منع حفلات التخرج صارت مبالغه ٣٠٠من كل طالبه ????وعدد طالبات التخرج ١٠٠بإفتراض

١٠٠*٣٠٠=ننزل الاربعه أصفار ٠٠٠٠ ثلاثه ضرب واحد ثلاثه ????٣٠٠٠٠يمي مبلغ مخيف ليوم حفل مدرسي ????ترغم الطالبه اهلها ع الدفع ????????????????احب اهدي النفوس ????????‍♀️ pic.twitter.com/O2GmmcBHw6 — هدى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (@DZ481DL4HWiPxzG) ٢١ فبراير ٢٠١٩

وحضر ذلك الانقسام في النقاش الواسع حول التوجيه الجديد للوزارة، من خلال الوسم (#منع_الشيلات_بالمدارس) الذي جذب عدداً كبيراً من المغردين في موقع ”تويتر“.

#منع_الشيلات_بالمدارس قرار مميز ؛ ويدل على رؤية عميقة وإدراك كبير للآثار السلبية التي تُنتجها للأجيال القادمة,,

إن شاء الله نسمع -عمّا قريب- قرار حظرها من السعودية بشكل كامل,, — Dr. Sami Alshehri (@Dr_Sami2) ٢١ فبراير ٢٠١٩

#منع_الشيلات_بالمدارس أول خطوة لإصلاح عقول وأذواق وأرواح هذا الجيل . — وحيد الغامدي (@wa7eed2011) ٢١ فبراير ٢٠١٩

#منع_الشيلات_بالمدارس شي غريب

الشيلات غناء، وبألحان وموضوعات مختلفة، وطنية واجتماعية وعاطفية، وليست دخيلة علينا، بل هي الحاننا وكلمات بلهجاتنا، فلماذا التجني.

إلا إذا كان المنع محصور ، بالشيلات العنصرية فقط. — تركي صالح العياده (@Turki_AlEyidah) ٢١ فبراير ٢٠١٩

ولم تؤكد وزارة التعليم صدور التوجيه المتداول بالفعل، لكن توجيهات مماثلة سبق أن صدرت عن الوزارة في عهد وزراء سابقين، فيما يظل الالتزام بها متبايناً من منطقة لأخرى ومن مدرسة لمدرسة ثانية.