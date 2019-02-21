السعودية.. نجاة أسرة محافظ القنفذة بالنيابة من حريق سيارة (صور)

نجا أفراد أسرة محافظ القنفذة بالنيابة في المملكة العربية السعودية، محمد عبدالرحمن آل شيبان، من حريق سيارتهم بأعجوبة، أثناء توجههم من محافظة جدة إلى القنفذة، لزيارة والدهم في عطلة آخر الأسبوع.

ووفقًا لصحيفة ”عكاظ“ المحلية، قال المحافظ بالنيابة محمد آل شيبان، إن أسرته تعرضت للحادثة على الطريق الساحلي (جدة – الليث – القنفذة)، إذ شعروا بدخان يتصاعد من السيارة عند وصولهم إلى المجيرمة، فتوقفوا على جانب الطريق، ونزلوا من السيارة بسرعة، مبينًا أنه من ”حسن حظهم أن أبواب السيارة فتحت؛ لكونها (اوتوماتيك) وعند الحريق أو أي عطل لا يتمكن من بداخلها من فتح الأبواب“.

وتابع، أنه بـ“مجرد خروج الأسرة من السيارة اشتعلت النيران فيها، فيما توقف عدد من العابرين لإطفائها، وبعدها وصلت فرق الدفاع المدني الذين تابعوا المهمة“، موضحًا أن ”الحريق التهم سيارته بشكل كامل، فيما لم يُصب أحد من أفراد عائلته بأذى“.