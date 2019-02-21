إغلاق سوق للإبل في السعودية بعد رصد فيروس ”كورونا“

كشف حساب ”قبل قليل“ المحلي، في المملكة العربية السعودية، أن وزارة البيئة وجَّهت بسرعة إغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر، بعد رصد حالات إيجابية بـ“فيروس كورونا“.

ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت المملكة قبل نحو أسبوع، أنها سجلت أعلى عدد في الإصابات بالفيروس، إذ بلغ عدد الإصابات 21 حالة.

وبين مسح أجرته وزارة الصحة، أن ”الإصابات موزعة على 15 حالة عند الرجال، و6 حالات بين النساء“، لافتًا إلى أن ”أصغر فئة عمرية بين المصابين هي لفتاة تبلغ 16 عامًا صُنفت عدواها بالمخالطة المنزلية، فيما كانت أكبر فئة عمرية لسيدة في الثمانين من العمر صُنفت عدواها بثانوية مكتسبة في منشأة صحية“.