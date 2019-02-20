”الخدمة المدنية“ السعودية تكشف أبرز التعديلات الخاصة بإجازات الموظفين

كشفت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، يوم الأربعاء، عن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية، الخاصة بإجازات موظفي وموظفات القطاع الحكومي.

وقالت الوزارة إن التعديلات الجديدة تضمنت منح الموظف إجازة لمدة 5 أيام بدلًا من 3 براتب كامل، في حال وفاة زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

ونصت مادة أخرى في اللائحة على أنه تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتـب مدتهـا 70 يومًا توزعها كيـف تشاء، تبـدأ بحـد أقصـى بـ28 يومًا قبل التاريخ المرجح للوضـع، ويحدد التاريـخ المرجح للوضع بموجـب شـهادة طبية مصدقـة مـن جهة صحية.

ووفق التعديلات الجديدة، يسـتحق الموظـف إجازة لمدة 3 أيـام براتـب كامـل فـي حال ولادة مولـود له خلال أسـبوع مـن تاريـخ الوالدة.

وفـي حال تغيب الموظف عـن العمل بسـبب وقـوع كارثـة تحـول دون وصوله إلى مقر عمله، فيجوز للوزير المختص أو من يفوضه اعتبار تغيب الموظــف بعذر، مشـروع يسـتحق عنـه راتبًا ولا تحسـم أيام التغيـب مـن رصيـد إجازته.

وإذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثنــاء الإجازة العادية للموظف فـلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.

وأصدرت الوزارة، يوم الأحد الماضي، لائحة تنفيذية جديدة للموارد البشرية التي تعمل في القطاع الحكومي العام، متضمنة تعديلات كثيرة، في خطة تستهدف رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.

واللائحة الجديدة مؤلفة من 261 مادة، تشمل كل تفاصيل عمل الموظف الحكومي، من ساعات عمل وإجازات وعطل رسمية وترقيات.