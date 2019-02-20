السعودية والهند توقعان عددًا من مذكرات التعاون المشترك

أعلنت السعودية والهند، يوم الأربعاء، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يعزز العلاقات بين البلدين.

ويأتي توقيع تلك الاتفاقيات خلال زيارة وفد رسمي سعودي إلى الهند، على رأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم بجولة آسيوية استلها من باكستان.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ فإنه ”جرى بحضور ولي العهد ورئيس وزراء الهند التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين، وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند“.

كما وقع الجانبان ”مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين“.

ووقعت كذلك ”مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند“، فيما أُعلن عن انضمام السعودية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

كما التقى ”ابن سلمان“، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس السيد موكيش امباني، واستعرضا الفرص الاستثمارية الواعدة في المجموعة بكافة فروعها، التقنية والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى استعراض مجالات الاستثمار في الهند في البترول والغاز.

والتقى ولي العهد السعودي، مع رئيس عددًا من الرؤساء التنفيذيين ومدراء كبرى الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك.

وبحث اللقاء، المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق رؤية سوفت بنك، والاستفادة منها في روية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي وتشجيع ثقافة الابتكار في المملكة.