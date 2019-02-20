القبض على ”علي بن كرمان“ واستدعاء الممرضة بعد واقعة التحرش بالسعودية

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على نجم ”سناب شات“، علي بن كرمان، بعد تحرشه بممرضة في مستشفى القنفذة، كما استدعت ”الصحة“ الممرضة، وفتحت تحقيقًا معها بخصوص الحادثة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، أكد أقارب المسن ”بن كرمان“، أنه ”شخص يعتبر في حكم الجاهل ولا يعي تصرفاته“، مناشدين فحص قدراته العقلية قبل تعريضه للعقوبة، وحفظ حقوقه الإنسانية، ومنعه من تعرض الآخرين له، وملاحقتهم قانونيًّا، وإيقاع أشد العقوبة بمن يصوره لغرض الإساءة والسخرية.

وظهر علي بن كرمان (البالغ 70 عامًا) في مقطع فيديو متداول، وثق قيامه بالتحرش بإحدى الممرضات في حادثة أثارت غضبًا واسعًا بين سعوديين، واستدعت فتح تحقيق، دون أن يتضح إن كان تعمد فعلته أم لا.

ويعتبر ”بن كرمان“ أكبر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي سنًّا في السعودية، وأثار تصرفه غضبًا بعد أن اعتبر كثيرون ما قام به المسن خروجًا غير مقبول عن التصرفات الطريفة التي اعتاد نشرها لمتابعي حسابه بموقع ”سناب شات“ والذين يفوق عددهم 100 ألف متابع.