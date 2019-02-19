الكشف عن تفاصيل وفاة شخص بعد اشتباك بالأيدي مع رجال أمن بالسعودية

كشفت شرطة منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية في بيان لها تفاصيل حادثة وفاة شخص، وقعت بمحافظة تيماء، الأحد الماضي.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن دورية أمن بمحافظة تيماء اشتبهت صباح الأحد بسيارة وهي تسير دون لوحات، وعند محاولة استيقافها رفض سائقها التجاوب مع تعليمات رجال الأمن، فتمت متابعتها ورصدها متوقفة عند أحد المنازل.

وعند مباشرة رجال الأمن نقل السيارة بعد معاينتها والاشتباه في وضعها فوجئوا بخروج مجموعة أشخاص من المنزل، ومقاومة رجال الأمن، والاشتباك معهم بالأيدي لمنعهم من ذلك؛ مادفع رجال الأمن لإطلاق طلقات تحذيرية للسيطرة على الوضع.

ونتج عن الاشتباك ارتداد إحدى الرصاصات وإصابة أحد المشاركين في مقاومة رجال الأمن، والذي توفّى بعد وصوله للمستشفى، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا في الحادثة.

وقال أحد الناشطين – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – إن الذي توفّى كان فتى مراهقًا، وقد خرج مع إخوته في محاولة لمنع رجال الأمن نقل السيارة، وقد أصابته رصاصة من رجل أمن برتبة نقيب.