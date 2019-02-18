أول نشاط للسفير المغربي بعد عودته للرياض

بدأ السفير المغربي المعتمد لدى السعودية مصطفى المنصوري، اليوم الإثنين، أول أنشطته بعد عودته لمباشرة مهامه في العاصمة الرياض، وذلك بعد أيام من استدعائه للتشاور في الرباط.

وعقد الدبلوماسي المغربي، اليوم، لقاءً في مباني الخارجية السعودية بالرياض، مع وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.

ونشر حساب وزارة الخارجية السعودية على موقع ”تويتر“، صورة للمسؤولين؛ ما يؤكد عودة السفير المغربي للمملكة ومباشرة عمله بصورة رسمية.

وكانت وسائل إعلام مغربية، قد نقلت يوم الإثنين الماضي، عن مصادر حكومية، أن سفيري المغرب في كل من السعودية والإمارات، قد استأنفا عملهما بشكل طبيعي، بعد أيام من استدعائهما إلى الرباط.

واستدعى المغرب ممثليه الدبلوماسيين؛ من أجل التشاور، كما استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها في الرباط لذات الغرض.