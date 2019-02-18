ردًا على اتهامات طهران عقب هجوم زاهدان.. الجبير: إيران الراعي الرئيسي للإرهاب

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، على الاتهمات التي أطلقتها طهران بحق باكستان، وتهديداتها ضد الرياض والإمارات، على خلفية هجوم زاهدان الذي استهدفت عناصر من الحرس الثوري الأربعاء الماضي.

وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، قد اتهم باكستان بـ“دعم“ هجوم زاهدان“.

وقال جعفري، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء ”تسنيم“، إن ”الإرهابيين الذين نفذوا هجوم زاهدان حصلوا على دعم من الحكومة الباكستانية“، مضيفًا أنه ”سيكون لنا رد مختلف تجاه السعودية والإمارات أيضًا“.

وردًا على ذلك، قال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بإسلام آباد، يوم الاثنين، إن إيران ”الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم منذ عقود“.

وأضاف وزير الخارجية السعودي متسائلًا: ”كيف لإيران أن تتهم الآخرين بالقيام بأنشطة إرهابية وهي الراعي للإرهاب؟“، وفقًا لما نقلت صحيفة ”سبق“ السعودية عن صحيفة ”داون“ الباكستانية.

وتابع أن إيران ”ترعى الإرهاب منذ ثورة عام 1979″، مشيرًا إلى أن طهران ”أنشأت جماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن“.

وأكد أن إيران ”متورطة في الهجمات الإرهابية التي وقعت في دول أخرى؛ بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة“.

وتابع أن ”المملكة ترغب في القضاء على آفة الإرهاب من على وجه هذا الكوكب“؛ مضيفًا أن ”النظام الإيراني يواجه ضغوطًا من شعبه، لذلك يلقي اللوم على الآخرين“.