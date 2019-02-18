محمد بن سلمان يأمر بالإفراج الفوري عن أكثر من 2000 سجين باكستاني

أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، بالإفراج ”فورًا“ عن 2107 باكستانيين من المحكومين في المملكة.

جاء ذلك حسب ما ذكر وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني، فؤاد حسين شودري في تغريدة عبر ”تويتر“.

وذكرت التغريدة أن ”الإفراج عن السجناء جاءَ بناءً على طلب من عمران خان، دون الكشف عن تفاصيل أخرى“.

يأتي الإعلان عن تلك الخطوة في اليوم الأخير لزيارة الأمير محمد بن سلمان الأولى لباكستان، التي بدأها الأحد في مستهل جولة آسيوية.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات اقتصادية بين الرياض وإسلام آباد باستثمارات سعودية تبلغ 20 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وجَّه ”طلبًا خاصًّا“ للأمير محمد بن سلمان بمراعاة ظروف نحو 3000 سجين باكستاني في المملكة، وردَّ ولي العهد السعودي بأنْ وعدَ بفِعل ”كل ما يمكننا القيام به“ من أجل الباكستانيين المقيمين في المملكة.