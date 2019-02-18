والد المبتعث السعودي بندر البارقي: ”هؤلاء هم قتلة ابني“

اتهم والد المبتعث السعودي بندر البارقي (21 عامًا) -الذي عثر عليه مشنوقًا في مقر سكنه بولاية كاليفورنيا الأمريكية وسط ظروف غامضة- أشخاصًا سعوديين بأنهم السبب وراء وفاته، لرفض ابنه التورط معهم في أنشطة مشبوهة.

ووفق صحيفة ”الوطن“ المحلية، فإن والد المجني عليه رفض فرضية الانتحار، مؤكدًا أن ”نجله أبلغه أن هناك مؤامرة ضده ومضايقات من قبل مجموعة أشخاص سعوديين“.

وأوضح أن الأشخاص السعوديين مجموعة من مدمني المخدرات، وكانوا يريدون توريط نجله معهم في أنشطتهم المشبوهة، لافتًا إلى أنه أبلغ القنصلية باسم أحد هؤلاء للتحقيق معه، مؤكدًا أنه سيسافر بدوره إلى الولايات المتحدة لمتابعة القضية.

وكانت القنصلية العامة للمملكة في لوس أنجلوس، قد باشرت متابعة قضية المبتعث البارقي بتوجيهات من سفير المملكة لدى الولايات المتحدة.

وسبق أن نوهت القنصلية في وقت سابق إلى أنها تقوم بمتابعة مجريات التحقيق في أسباب وفاة الطالب السعودي، مؤكدة في ذات الوقت أنه تم تعيين محام لمتابعة القضية، ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة بعد.

وكشف والد المبتعث البارقي أن ابنه وجد مشنوقا بسلك كهربائي داخل مسكنه في كاليفورنيا، وذلك قبل نحو أسبوعين، فيما فتحت السلطات الأمريكية آنذاك تحقيقًا بوفاته.