السعودية وباكستان توقعان اتفاقيات بقيمة 20 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

وقعت الرياض وإسلام آباد يوم الأحد، اتفاقيات اقتصادية باستثمارات سعودية تبلغ 20 مليار دولار، وذلك في مستهل زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباكستان، تستغرق يومين، ضمن جولته الآسيوية الحالية.

وتضم الاتفاقيات، التي شهد توقيعها ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ”3 مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجدّدة والمعادن“، كما تركز على ”توفير الفرص للشباب؛ لتمكينهم من لعب دور رئيس في التنميتين الاجتماعية والاقتصادية“.

وستساعد هذه الاتفاقيات، باكستان، على تعزيز أنشطتها التجارية والاقتصادية.

وفي وقت سابق الأحد، وصل الأمير محمد بن سلمان إسلام آباد، في مستهل جولة آسيوية، تشمل أيضًا الهند والصين.