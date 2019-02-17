ما مصير العطلة الصيفية لمعلمي السعودية في نظام الخدمة المدنية الجديد؟

أصدرت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، اليوم الأحد، لائحة تنفيذية جديدة للموارد البشرية التي تعمل في القطاع الحكومي العام، متضمنة تعديلات، في خطة تستهدف رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.

واللائحة الجديدة مؤلفة من 261 مادة، تشمل كل تفاصيل عمل الموظف الحكومي، من ساعات عمل وإجازات وعطل رسمية وترقيات، بما في ذلك إجازات المعلمين والعطلة الصيفية الطويلة لهم.

وتنص المادة 136 الخاصة بإجازات المعلمين على أن العطلــة الصيفيــة للعامليــن فــي مجــال التعليــم بمثابــة الإجازة العاديــة المنصــوص عليهــا فــي اللائحة، ويجــوز للوزيــر المختــص تكليــف مــن يعمــل فــي مجـال التعليـم بمهمـات تتعلـق بعملـه أثنـاء الإجازة، علـى أن لا يقـل مـا يتمتـع بـه منهــا عــن 36 يومـًـا.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه يجــوز للوزيــر المختــص الســماح للعامليــن فــي مجــال التعليــم، بالتغيــّب عــن العمــل في الأيام التي تحــدد لإجازة مــا بيــن الفصليــن الدراســيين، باســتثناء مــَن يرى اســتمرارهم فــي العمــل.

فيما نصَّت الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة، على أن وزارة التعليــم تحدد فئــات الوظائــف التــي يعتبــر شــاغلوها عامليــن فــي مجــال التعليــم، ومــدد إجازتهم، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة الخدمــة المدنيــة.

ورسخت اللائحة الجديدة، ما بدأت وزارة التعليم التي يبلغ عدد منسوبيها نحو 700 ألف موظف ومعلم من الجنسين، العمل به منذ العام الماضي، عندما ألزمت الكادر الإداري والتعليمي في مدارس المملكة بالدوام خلال العطلة الصيفية، سواء لتجهيز المدارس والاستعداد للعام الدراسي المقبل أو لاتباع دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم التعليمية.

وتنهي اللائحة الجديدة جدلًا سابقًا حول مشروعية قرار الوزارة بتقليص أيام العطلة الصيفية، رغم استمرار عدد كبير من المعلمين بانتقاد قرار تقليص عطلتهم الصيفية التي ظلوا يتمتعون بها بشكل كامل لعقود.