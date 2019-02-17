اصطياد غزلان بمحمية طبيعية يثير غضبًا في السعودية (صور وفيديو)

أثار صيادون سعوديون، موجة غضب في البلاد، لاسيما لدى دعاة الحفاظ على الحياة البرية، بعدما وثقت صور ومقاطع فيديو قيامهم باصطياد غزلان بعد أقل من أسبوع على إطلاقها في محمية طبيعية حكومية تستهدف حمايتها من الانقراض.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو رئيس مجلس إدارة الھيئة الملكية لمحافظة العلا، دشن الأحد الماضي، محمية ”شرعان“ الطبيعية في شمال المملكة، بإطلاق عشـرة ”وعـول“، وعشـرة مـن طيـور النعـام أحمـر الرقبـة، و20 غزالًا في المحمية. حيث تواجه هذه الأنواع المحلية تھديدات عديدة، وتتناقص أعدادھا بتسارع في مواطنھا الطبيعية.

تم اختيار الوادي الخلاّب في محمية "شرعان" من قِبل سمو #ولي_العهد، الأمير محمد بن سلمان، ليكون محمية طبيعية، وإرساء معايير جديدة في المنطقة، من أجل إعادة التوازن بين النظم البيئية وانعكاسًا لالتزام المملكة بحماية تراثها العريق #رؤية_العلا pic.twitter.com/QQTUczfepB — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) February 10, 2019

لكن حيوانات المحمية الجديدة تحولت إلى هدف للصيادين في المنطقة سريعًا، إذ بدأوا بمطاردتها واصطيادها متحدين القوانين المحلية التي تحظر الصيد في المحميات وتفرض عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.

وتداول مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو لمطاردة الغزلان والوعول، بينما تظهر في الخلفية تضاريس جبلية مشابهة لمنطقة العلا، ما يعزز من حقيقة الفيديو والحادثة التي يوثقها.

ياويلهم من ولي العهد pic.twitter.com/XuhxBNdFOg — MBS???????? محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) February 17, 2019

وفي إحدى الصور المتداولة، يظهر شخص بزي سعودي يرتديه عادة أبناء محافظة ”العلا“ ذات المناخ البارد نسبيًا، وقد ربط وعلًا في القسم الخلفي من سيارته، وسط تأكيدات من مغردين سعوديين في موقع ”تويتر“، بكون الوعل من وعول المحمية الطبيعية الجديدة.

مفروض #حماية_البيئة تعلقهم على حدا هالجبال، ما امدي #ولي_العهد يطلق هالغزلان الا جاء هالمملوح وصدهم.#العلا pic.twitter.com/aITTTAq17O — MBS???????? محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) February 17, 2019

وشن مدونون سعوديون من مختلف مناطق السعودية، هجومًا على الصيادين وطالبوا بمحاسبتهم وتشديد القوانين والعقوبات عليهم، بحيث تردع عمليات الصيد التي تهدد بانقراض كثير من الحيوانات البرية في المملكة.

وتلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المشرفة على المحمية، وهيئة الحياة الفطرية، العديد من بلاغات السعوديين للتحقيق في صحة مقاطع الفيديو والصور المتداولة، دون أن يرد أي تعقيب رسمي إلى الآن، فيما يتعذر على ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المزاعم المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

مقطع فيديو عندما دشن سمو ولي العهد _ حفظه الله محمية شرعان البرية ب #العلا الاحد 5 جمادى الثانية 1440 هـ 10 فبراير 2019 م#رؤية_العلا#اكتشف_العلا pic.twitter.com/KauUPWC2DK — مقتطفات من محافظة العلا (@alulatalalyusef) February 10, 2019

محمية شرعان pic.twitter.com/NrBBMIg9IB — ابن مسفوه الضميني (@fhd1388) February 16, 2019