اصطياد غزلان بمحمية طبيعية يثير غضبًا في السعودية (صور وفيديو)

اصطياد غزلان بمحمية طبيعية يثير غضبًا في السعودية (صور وفيديو)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أثار صيادون سعوديون، موجة غضب في البلاد، لاسيما لدى دعاة الحفاظ على الحياة البرية، بعدما وثقت صور ومقاطع فيديو قيامهم باصطياد غزلان بعد أقل من أسبوع على إطلاقها في محمية طبيعية حكومية تستهدف حمايتها من الانقراض.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو رئيس مجلس إدارة الھيئة الملكية لمحافظة العلا، دشن الأحد الماضي، محمية ”شرعان“ الطبيعية في شمال المملكة، بإطلاق عشـرة ”وعـول“، وعشـرة مـن طيـور النعـام أحمـر الرقبـة، و20 غزالًا في المحمية. حيث تواجه هذه الأنواع المحلية تھديدات عديدة، وتتناقص أعدادھا بتسارع في مواطنھا الطبيعية.

لكن حيوانات المحمية الجديدة تحولت إلى هدف للصيادين في المنطقة سريعًا، إذ بدأوا بمطاردتها واصطيادها متحدين القوانين المحلية التي تحظر الصيد في المحميات وتفرض عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.

وتداول مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو لمطاردة الغزلان والوعول، بينما تظهر في الخلفية تضاريس جبلية مشابهة لمنطقة العلا، ما يعزز من حقيقة الفيديو والحادثة التي يوثقها.

وفي إحدى الصور المتداولة، يظهر شخص بزي سعودي يرتديه عادة أبناء محافظة ”العلا“ ذات المناخ البارد نسبيًا، وقد ربط وعلًا في القسم الخلفي من سيارته، وسط تأكيدات من مغردين سعوديين في موقع ”تويتر“، بكون الوعل من وعول المحمية الطبيعية الجديدة.

وشن مدونون سعوديون من مختلف مناطق السعودية، هجومًا على الصيادين وطالبوا بمحاسبتهم وتشديد القوانين والعقوبات عليهم، بحيث تردع عمليات الصيد التي تهدد بانقراض كثير من الحيوانات البرية في المملكة.

وتلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المشرفة على المحمية، وهيئة الحياة الفطرية، العديد من بلاغات السعوديين للتحقيق في صحة مقاطع الفيديو والصور المتداولة، دون أن يرد أي تعقيب رسمي إلى الآن، فيما يتعذر على ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المزاعم المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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