برنامج تلفزيوني سعودي عن هروب الفتيات للخارج يثير جدلًا قبل عرضه

أثار برنامج تلفزيوني سعودي جديد، جدلًا واسعًا في المملكة، وانتقادات وصلت حد الدعوة لمنع بث أولى حلقاته، بسبب موضوعها الذي يتمحور حول الفتيات السعوديات اللاتي يهربن من ذويهن ويطلبن اللجوء في الدول الغربية.

وقالت قناة ”إس بي سي“ السعودية الحكومية، إن ”الحلقة الأولى من برنامجها الذي يقدّمه الإعلامي المخضرم، داوود الشريان، ستتناول قضية هروب الفتيات لخارج المملكة؛ لتسليط الضوء على كل جوانب القضية التي تصدرت واجهة الأحداث في المملكة أخيرًا“.

وبثت القناة برومو للحلقة المسجلة بشكل مسبق فيما يبدو، وقد تحدثت فيها فتيات هربن لخارج المملكة، على أن تبث كامل الحلقة مساء اليوم الأحد.

إزاء ذلك، قال الفنان السعودي فايز المالكي، إن ”إثارة ضجة حول قضية هروب الفتيات له دور سلبي، طالما أنه لا يقدّم حلولًا للقضية“، مطالبًا الشريان بإيقاف بث الحلقة، فيما يرى فريق آخر، وبينه كثير من النساء، إنه سيكشف جوانب القضية من خلال الحديث مع بطلاتها الهاربات ليروين دوافعهن في الهروب.

وكتب المالكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”من المفترض إيقاف هذه الحلقة لما لها من دور سلبي في فتح آفاق البنات للهروب، البحث عن الضجّة دون تقديم حلول لا داعي له، وأرجو قبول رأيي مثل ما قبلتم رأيي في تغيير اسم البرنامج من (ماحنا بساكتين) إلى (مع داود)“.

من المفترض ايقاف هذه الحلقه لما له من دور سلبي في فتح افاق البنات للهروب

البحث عن الضجه دون تقديم حلول ماله داعي ..وأرجو قبولي رايي مثل ما قبلتو رايي في تغير اسم البرنامج من ماحنا بساكتين الي مع داود pic.twitter.com/w178pIhLUX — فايز المالكي (@fayez_malki) February 16, 2019

وعلى النقيض من المالكي، يرى الصحفي السعودي محمد سعود، في حلقة البرنامج الجديد للشريان، نقطة قوة له في عودته للبرامج الحوارية التي تتناول قضايا المجتمع اليومية.

وكتب الإعلامي الشاب في تغريدة له، بالتزامن مع الجدل المثار حول حلقة البرنامج: ”أول حلقات برنامج #داود_الشريان على قناة sbc غداً الأحد، بداية قوية لعودة الشريان للشاشة“.

ولاية الرجل

بدورها قالت الناشطة عبير الحربي، مرحبة بالبرنامج وحلقته الأولى: ”مهما كان محتوى الحلقة عند عرضها سواءً فيه توضيح أَو تشويه لقضية الولاية ومطالبنا بإسقاطها.. مجرد طرح الموضوع وتداوله اجتماعيًّا وإعلاميًّا، يُعتبر مؤشرًا إيجابيًّا لصالح المرأة السعودية“.

#هروب_الفتيات_مع_داود

مهما كان محتوى الحلقة عند عرضها

سواءً فيه توضيح أَو تشويه لقضية الولاية ومطالبنا بإسقاطها.. مجرد طرح الموضوع وتداوله إجتماعياً وإعلامياً هذا يُعتبر مؤشر إيجابي لصالح المرأة السعودية — د. عـبـيـر (@abeer7rbi) February 16, 2019

ولم تعلق القناة على الجدل المثار حول برنامجها الجديد، وواصلت بث الإعلانات الترويجية لموعد بث حلقته الأولى وموضوعها عن هروب الفتيات، لتثير مزيدًا من الجدل بين مرحب ومعارض.

وتقول القناة في إعلانها ”برنامج داود الشريان، الملف الشائك #هروب_الفتيات_مع_داود من إللي غرر بهنّ، ومن إللي شجعهنّ ولمصلحة من، دول ولا منظمات؟ هذا كله بوادي والمصيبة الأكبر بوادي معقول يكون حب الأهل جزء من الأسباب؟، سيتحدثن الهاربات بأنفسهنّ والله لا يحرق قلوبنا على عيالنا“.

الملف الشائك#هروب_الفتيات_مع_داود من إللي غرر بهنّ، ومن إللي شجعهنّ

ولمصلحة من.. دول ولا منظمات؟ هذا كله بوادي والمصيبة الأكبر بوادي معقول يكون حب الأهل جزء من الأسباب؟ غدا الأحد 8 مساء عبر #SBC

سيتحدثن الهاربات بأنفسهنّ والله لا يحرق قلوبنا على عيالنا#داود_الشريان pic.twitter.com/BIZzO0DL84 — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 16, 2019

وبرزت قضية هروب الفتيات من ذويهن في السعودية، منذ الشهر الماضي بشكل لافت، إذ سلطت تفاصيل هروب شابة تدعى رهف القنون، الضوء على القضية، بعد أن حظيت قصتها باهتمام عالمي منذ وصولها إلى تايلند وحتى حصولها على اللجوء في كندا رغم محاولات عائلتها إعادتها.