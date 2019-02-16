بالفيديو.. هطول أمطار رعدية غزيرة في الرياض

وثق عدد كبير من سكان منطقة الرياض، مساء يوم أمس الجمعة، وفجر اليوم السبت، الأمطار الغزيرة التي تهطل على مدن المنطقة، وبينها العاصمة القابعة في وسط صحراء شبه الجزيرة العربية، وقليلة الهطولات المطرية مقارنة بباقي مناطق المملكة.

وتشهد الرياض هطولات مطرية رعدية غزيرة تنبأت بها هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وقالت إنها ستستمر في الهطول حتى ساعات الصباح المتأخر لليوم السبت على غالبية محافظات منطقة الرياض.

واستعدت فرق الدفاع المدني في المنطقة، للحالة الجوية الطارئة، فيما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق في منطقة الرياض بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لما تشهده بعض الطرق من أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطها سكان الرياض ونشروها في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار الغزيرة تهطل على مدينتهم وسط عبارات الاحتفاء بالأمطار رغم الخطورة الناجمة عن استمرار هطولها الغزير وإمكانية تشكل السيول وارتفاع مستوى المياه في الطرقات المناطق السكنية.

#امطار_الرياض_الان

في الرياض ومطر وبرد والبييك ❤️☺️✋???? pic.twitter.com/I9HX378X2d — مسلط سعد بن جـدلان (@MUSLAT_JADLAN) February 15, 2019

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت اليوم السبت، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق الرياض و القصيم والشرقية ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة.