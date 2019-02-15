ما حقيقة صرف ألف ريال إضافية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن في السعودية؟

أثارت أنباء متداولة عن صدور أمر ملكي يقضي بصرف مبلغ مالي إضافي قدره ألف ريال للمستفيدين من الدفعات النقدية من برنامج حساب المواطن، جدلًا واسعًا في السعودية قبل أن يتضح زيف تلك الأنباء، وأنها مجرد شائعة.

وقالت هيئة مكافحة الشائعات السعودية، وهي مبادرة خاصة يشرف عليها الصحفي ريان عادل، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف ألف ريال كمكرمة ملكية، غير صحيح.

وأوضحت الهيئة التي حظيت بتكريم رسمي قبل عامين على جهودها بمكافحة الشائعات التي قلما تغيب عن البلاد، أن ”ما يُتداول عن أمر ملكي بصرف مكرمة ملكية 1000 ريال إضافية لمستفيدي برنامج حساب المواطن غير صحيح، وتم نفيه رسميًا“.

وأضافت الهيئة عبر حسابها على موقع ”تويتر“ ”مصدر الشائعة موقع مزيف آخر للمصري محمد ترابي أو (محمد طرباي) والذي لديه أكثر من 70 موقعًا مخصصًا لنشر الشائعات عن السعودية في آخر سنتين“.

مايتداول عن أمر ملكي بصرف مكرمة ملكية 1000 ريال إضافية لمستفيدي برنامج حساب المواطن غير صحيح وتم نفيه رسمياً, ومصدر الإشاعة موقع مزيف اخر للمصري محمد ترابى أو (محمد طرباي) والذي لديه اكثر من 70 موقع مخصص لنشر الإشاعات عن السعودية في اخر سنتين.https://t.co/yPSPOALMPO

____ pic.twitter.com/EsQTkf1yZj — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) February 15, 2019

ونفى عبدالله البرقاوي، وهو صحفي سعودي في جريدة ”سبق“ المحلية، صحة الشائعة التي حملت صورة متداولة من الخبر المزيف، وقال إن ما ذُكر غير صحيح.

هذا الخبر المتداول عن #حساب_المواطن غير صحيح.

صفحة مزوّرة لمواقع خارجية متخصصة في نشر الشائعات ، اعتادت على استغلال اسمي لترويج شائعاتها.

للتحقق من صحة اي خبر يحمل اسمي بالامكان العودة لحسابي الرسمي.

أما فيما يخص #حساب_المواطن فهذا حساب المتحدث الرسمي للبرنامج: @SpokesmanCa pic.twitter.com/1oVrxEcRL7 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) February 15, 2019

ويقدم برنامج حساب المواطن كلَّ شهر، دفعات نقدية لمتوسطي ومنخفضي الدخل منذ أكثر من عام، بحيث تحصل العائلة المستحقة للدعم على ألف ريال شهريًا تقريبًا، فيما يحصل الفرد المستقل على نحو 300 ريال في المتوسط.

وتنتشر الشائعات في السعودية بشكل كبير، لاسيما مع استخدام ملايين السعوديين لمواقع التواصل الاجتماعي التي تعد ساحة خصبة للشائعات، فيما تقول وزارة الداخلية السعودية إن حسابات منظمة تدار من خارج المملكة تستهدف أمن السعودية عبر نشر الشائعات.

وكان تحقيق استقصائي لوكالة ”رويترز“ العالمية للأنباء، قد كشف العام الماضي عن شبكة من المواقع الإخبارية يفوق عددها الـ 50، تعمل على نشر الشائعات، وفبركة الأخبار عن السعودية، وأنها مملوكة لشخص مصري يُدعى ”محمد ترابي“.