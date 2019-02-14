يتجاوز ثمن الواحدة مليوني ريال.. السعودية تكشف عن خلل في سيارات رياضية فارهة مملوكة لكبار الشخصيات

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الخميس، عن وجود خلل في تصنيع عدد من سيارات ”لامبورجيني“ الرياضية الإيطالية الفارهة، التي يقتصر امتلاكها على كبار الشخصيات ورجال الأعمال؛ بسبب غلاء ثمنها الذي يتجاوز المليوني ريال للسيارة الواحدة (أكثر من نصف مليون دولار).

وقالت الوزارة، إن هناك خللًا في برمجة المحرك لـ 87 سيارة ”لامبورجيني أفينتادور“ في السعودية، تمتد سنة تصنيعها بين العامين 2012 و2018، وتشمل الفئتين ”كوبيه“ و“رودستار“.

وأوضحت الوزارة أن الخلل المكتشف قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث، داعية ملاك تلك السيارات إلى التواصل مع الوكيل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وسيارة ”لامبورجيني أفينتادور“ هي أحدث سيارة رياضية من إنتاج الشركة الإيطالية العريقة ”لامبورجيني“، وتتسم بسرعتها الفائقة التي تبلغ 350 كيلومترًا في الساعة، فيما يمكن بلوغ تلك السرعة خلال عشر ثوان تقريبًا فقط.

وتنتج الشركة الإيطالية عددًا محدودًا من ”لامبورجيني أفينتادور“ منذ إطلاق أول نسخة في العام 2011؛ بسبب محدودية الطلب على هذا النوع من السيارات باهظة الثمن.