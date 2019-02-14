خالد بن سلمان: النظام الإيراني لا يزال متمسكًا بأحلامه التوسعية ويعيش أوهام محاولة تركيع العرب

أكد الأمير السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن النظام الإيراني يشكل التهديد الأول لأمن المنطقة، ولا يزال متمسكًا بأحلامه التوسعية.

وقال: ”في خطاب الذكرى الأربعين لثورتهم، فضح رئيس النظام نواياهم التوسعية بادعاء أن أراضي العرب في الخليج العربي هي جزء منهم، وسماها جنوب ايران. أرض العرب للعرب، وأفعال الشرفاء في اليمن والتحالف، أبلغ من خطب الوهم“.

يشكل النظام التهديد الأول لأمن المنطقة، ولا يزال متمسكا بأحلامه التوسعية.في خطاب الذكرى الأربعين لثورتهم، فضح رئيس النظام نواياهم التوسعية بادعاء ان أراضي العرب في الخليج العربي هي جزء منهم وسماها جنوب ايران. أرض العرب للعرب، وأفعال الشرفاء في اليمن والتحالف، أبلغ من خطب الوهم. pic.twitter.com/6avJTH7aH0 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 13, 2019

وتساءل الأمير خالد في سلسلة تغريدات عبر ”تويتر“: ”هل يقبل النظام الإيراني أن يكون الولي الفقيه عربيًا وينصاع له الإيرانيون؟ أم أن خطابهم هو مجرد محاولة لفرض هيمنتهم المزعومة على العرب. إن الشعوب العربية الأبية لم ولن تقبل المحاولات الفاشلة لهذا النظام لتركيعهم، سواء في اليمن أو أي دولة عربية أخرى“.

هل يقبل النظام الإيراني أن يكون الولي الفقيه عربياً وينصاع له الإيرانيون؟ ام ان خطابهم هو مجرد محاولة لفرض هيمنتهم المزعومة على العرب. إن الشعوب العربية الأبّية لم ولن تقبل المحاولات الفاشلة لهذا النظام لتركيعهم سواء في اليمن أو أي دولة عربية اخرى. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 13, 2019

وأضاف: ”الشعب الإيراني الصديق يستحق قيادة تلتفت له بدلًا من تبديد ثروته وأمواله للعبث في الخارج ونشر الفتن الطائفية والإرهاب في المنطقة. النظام الإيراني لا يزال يعيش أوهام محاولة تركيع العرب، وهو ما لن يحدث، وخطابهم الطائفي كشف عن نفسه، وبعد أربعين عامًا لم تعد أوهام هذا النظام تنطلي على أحد“.

قيادة المملكة طالما كان هدفها العمل على التنمية البشرية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ولهذا ازداد دخل الفرد في المملكة منذ عام ١٩٧٩ عشرة أضعاف، بينما تراجع في إيران بأكثر من النصف. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ضعف نظيره في إيران بعد ان كانا متساويين في عام ٧٩م. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 13, 2019

وأكد بن سلمان أن ”قيادة المملكة طالما كان هدفها العمل على التنمية البشرية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ولهذا ازداد دخل الفرد في المملكة منذ عام ١٩٧٩ عشرة أضعاف، بينما تراجع في إيران بأكثر من النصف. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ضعف نظيره في إيران، بعد أن كانا متساويين في عام 1979م“.

وشدد على أن نظام الملالي ”استولى على الحكم في إيران منذ أربعين عامًا، شهد خلالها الشعب الإيراني تراجعًا في مستوى المعيشة، ووقفًا تامًا للتنمية الاقتصادية والبشرية، ولا يزال هذا النظام يبدد أموال شعبه في دعم الإرهاب والتطرف والطائفية وعدم الاستقرار في المنطقة“.