الملك سلمان يدشن عدة مشاريع في الرياض بكلفة 80 مليار ريال (فيديو وصور)

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، عدة مشاريع جديدة خاصة بمنطقة الرياض في قطاع الخدمات، تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 82 مليار ريال (نحو 22 مليار دولار).

وحضر الملك برفقة ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، حفلاً رسميًا للمناسبة حمل عنوان ”نماء وازدهار“، حضره أيضًا كبار قادة البلاد ونخبها الدينية والثقافية بجانب تغطية إعلامية كبيرة لم يغب عنها البث الحي على شاشات التلفزة المحلية.

وتشمل المشاريع التي تم تدشينها أو وضع حجر الأساس لها، قطاعات التعليم والمرافق العامة والخدمات الصحية والإسكان والنقل، بمجموع يبلغ 921 مشروعًا تم تدشينها، و360 مشروعًا تم وضع حجر الأساس لها.

ومن بين المشاريع التي تم تدشينها أو وضع حجر أساس لها، عدد من الكليات والمعاهد الجامعية الجديدة بمحافظات ومدن منطقة الرياض، ومحطات توليد للكهرباء وأخرى لتحلية المياه ومشاريع اتصالات، ومستشفيات ومراكز طبية جديدة.

في قطاعي التعليم والصحة، خادم الحرمين الشريفين يفتتح مشاريع تنموية عديدة. #الملك_يدشن_مشاريع_الرياض pic.twitter.com/CLrEu7Tglv — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) February 13, 2019

ونفذت شركات حكومية وخاصة المشاريع الجديدة وفق عقود جرى التوقيع عليها في تواريخ سابقة مختلفة، وسيتم تنفيذ المشاريع الجديدة وفق الخطوات ذاتها، وبشكل معلن، فيما يعد حفل اليوم تقليدًا كرره الملك سلمان في زيارته العام الماضي لعدد من إمارات المنطقة، عندما دشن في كل إمارة عددًا كبيرًا من المشاريع التنموية بأجواء احتفالية أيضًا.

ووضع الملك سلمان يده على شاشة صغيرة لتضيء إيذانًا بتدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع تم عرض فيلم عن تفاصيلها عبر شاشاة ضخمة في قاعة الاحتفال بقصر الحكم في الرياض.

وأدى الملك سلمان، خلال حضوره حفل التدشين، العرضة السعودية التي كانت إحدى الفقرات الاحتفالية للمناسبة الرسمية، بجانب فقرات أخرى بين الشعر وكلمة ترحيبية لأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يشرف حفل العرضة السعودية بعد تدشينه مشاريع تنموية في منطقة الرياض. #الملك_يدشن_مشاريع_الرياض pic.twitter.com/FaabnUlwVO — قناة السعودية ???????? (@saudiatv) February 13, 2019

ووجدت المناسبة صداها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك كثير من سكان المملكة، لا سيما أبناء الرياض، في الاحتفال بشكل افتراضي وتحت الوسم ”#الملك_يدشن_مشاريع_الرياض“.

#الملك_سلمان، رسم أجمل ملامح ووجه #الرياض على مدار أكثر من 50 عامًا؛ نهضة كبرى لمدينة تعد ضمن أسرع مدن العالم نموًا.. #الملك_يدشن_مشاريع_الرياض pic.twitter.com/F9McWFT4wL — مشاريع السعودية (@SaudiProject) February 13, 2019