رفع تحذير السعوديين من السفر إلى لبنان (فيديو)

أعلن سفير الرياض في بيروت وليد البخاري، اليوم الأربعاء، إنه سيتم رفع تحذير السفر عن المواطنين السعوديين إلى لبنان.

جاء ذلك، إثر لقاء السفير البخاري والموفد السعودي نزار العلولا، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وقال السفير السعودي: ”نظرًا لانتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر، ونتيجة التطمينات التي سمعناها نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين إلى لبنان“.

ومنذ سنوات تراجع عدد السياح السعوديين والخليجيين بشكل عام إلى لبنان، بسبب تحذيرات الدول الخليجية لمواطنيها من السفر إلى هناك؛ بسبب تزايد التوترات السياسية والأمنية.