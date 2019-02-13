فصل 500 شاب سعودي من شركة بجازان يثير الجدل (فيديو)

أثار فصل 500 موظف من شركة بمدينة جازان السعودية عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بعملية فصل ممنهجة.

وكان برنامج ”يا هلا“ على قناة ”روتانا خليجية“ كشف عملية فصل لموظفين عاملين في إحدى الشركات الصناعية في مدينة جازان للصناعات الرئيسية والتحويلية.

وأكد ضيف البرنامج، وهو موظف يدعى إبراهيم محمد هادي وطاله الفصل من مصفاة أرامكو حيث كان يعمل، أنهم بدأوا العمل مع مدينة جازان الاقتصادية في معهد مهارات، حيث تم تدريبهم وتخريجهم للعمل في مدينة جازان الاقتصادية، إلا أنهم فوجئوا بعد عام أو عام ونصف ببدء الاستغناء عن بعض الموظفين.

وأضاف إبراهيم أنهم تدربوا مدة 9 أشهر، وبعدها باشروا العمل مع الشركة، لكن الشركة بدأت لاحقًا بفصل شباب يعملون لديها، مؤكدًا أنهم لم يلقوا أي إجابة من الشركة حتى الآن عن استفساراتهم بشأن عملية الفصل.

ولفت الموظف المفصول إلى إنهم وقعوا عقودهم على أنهم المشغلون، أي أن يكون لهم الأولوية في العمل بعد انتهاء المشروع إلا أن ذلك لم يحصل، مبينًا أنه تم تسليمهم شهادات التدريب العام 2018، رغم أن تدريبهم انتهى في العام 2014، الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوق موظفين تم فصلهم قبل 2018، حيث فقدوا أيضًا فرصة حصولهم على الشهادة.

وأوضح أن الشركة لم تبلغهم في بداية عملهم معها أنها شركة إنشائية وتعمل لفترة محدودة، حيث بدأت عملية الفصل بمجموعات، لافتًا إلى أن عدد الموظفين المفصولين من معهد مهارات في سنوات سابقة بلغ 3 آلاف موظف، بينما عدد الموظفين المفصولين من الاقتصادية يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف موظف، تم فصلهم واحدًا تلو الآخر، فيما فصل في الفترة الحالية ما لا يقل عن 500 موظف.

وتفاعل ناشطون عبر موقع التواصل ”تويتر“ مع الحدث، إذ قال موظف سابق اسمه ”فايز“: ”أنا من ضمن الثلاثة آلاف موظف الذين تم فصلهم تعسفيًا، ولم يسلمونا حتى الآن شهادة الدبلوم، وعندما سألنا عن الوعود التي وعدونا بها أن لنا مستقبلًا زاهرًا بالمدينة الاقتصادية بجازان، وجدنا أن حلمنا ذهب سعودة وهمية“.

بدوره قال ”حسين“: ”كنا نسألهم أول ما توظفنا عندهم وين حنى بعد خمس سنة يقولون معليكم من المستقبل انتم بس تخلصون تدريب راح تتوظفون مباشرة ويدخلنا مواضيع ثانية“.

واستنكر ”محمد الحزمي“ عمليات الفصل: “ يا رجال زاد تسلط الاجانب ع السعوديين و اغلب موظفي الموارد البشرية اجانب و موظفي مكتب العمل ما يعرفون انجليزي حتى يقدروا يراقبوا الشركات و ما قامت به ارامكو من اعتماد معهد مهارات ذي المخرجات السيئة زادت الطين بلة لا هي اللي علمتهم و لا هي راقبت الشركات و حرصت على تعليمهم“.

فيما أكد ”محمد الرؤقي“: ”الوضع بسبب وزارة العمل بكذا يستغني عن وزير العمل. والوزارة تلغي اذا لم تحل الوضع خطير“.

في حين نشر حساب ”مختارات عدلية“ على موقع ”تويتر“ قرارًا يمنع قيام المنشآت في غير حالات إشهار إفلاس، أو إغلاق المنشأة بشكل نهائي فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان.

قرار وزير العمل | رقم ٥٠٩٤٥ وتاريخ ١٤٣٨/٥/١هـ الذي حظر على المنشآت في غير حالات اشهار الافلاس او إغلاق المنشأة بشكل نهائي ان تفصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان ووضح الآلية والعقوبات التي توقع على هذه المنشآت ولو طبق لما تكرر هذا المشهد!

.#تعاميم_وقرارات_عدلية pic.twitter.com/7ysxAuq5Km — مختارات عدلية |⚖️ (@Law3li) February 13, 2019

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية على عمليات الفصل الجماعي لحد اللحظة.