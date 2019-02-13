القبض على سعودي عذب كلبًا بسحله بالسيارة (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة أحد المسارحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على قائد سيارة سعودي في العقد الرابع من عمره، ظهر في مقطع فيديو متداول وقد عذب كلبًا بطريقة لا إنسانية، فيما تم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وذلك وفق إعلان صادر عن الأمن العام.

وجاء في الإعلان أن ”شرطة جازان تقبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لقيامه بتعمد إيذاء حيوان، وتتخذ الإجراءات النظامية بشأنه“.

شرطة جازان تقبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لقيامه بتعمد إيذاء حيوان ، وتتخذ الإجراءات النظامية بشأنه. — الأمن العام (@security_gov) February 13, 2019

ووثق الناشط في حقوق الحيوان، زاهر السماك، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قيام المواطن بقيادة سيارة من نوع ”تويوتا فورتشنر“، وسحل كلب خلفه على شارع عام، بعد أن ربطه بحبل في مؤخرة السيارة.

وأثار المقطع المتداول في وقت سابق غضبًا بين ناشطين، مطالبين بالقبض على صاحب السيارة وإيقاع أقصى عقوبة بحقه.

واستنكر ”ماجد الرسلاني“: ”الله لا يوفقه هذا المفروض ينسجن اقل شي 20 سنة“.

وانتقدت ”لمى“: ”حسبي الله ونعم الوكيل فيه دنيا وآخرة اذا هو حقير عديم رحمة وانسانية ليش محد وقفه وأنقذ الكلب من هالمختل القذر! كيف جالسين يشوفون وساكتين“.

وكتب مغرد يدعى ”صديق الجحدلي“: ”هذا عقابه يتم سحبه فى سيارة بنفس الطريقة التي سحب بها هذا الحيوان ثم يودع السجن وتغريمه غرامة مالية كبيرة عبرة لمن يعتبر“.

وأيدت ”لين“: ”غرامة مالية كبيرة وتشهير ومصادرة السيارة للأبد وسجن ويعيش كم يوم بمكان خاص بحديقة الحيوان عشان يتعلم من الحيوانات كيف يصير انسان ,, ياليت الأمر بيدي“.

ولم تُعرف بعد أسباب قيام الشخص بتصرفه هذا مع الكلب.