القبض على سعودي عذب كلبًا بسحله بالسيارة (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة أحد المسارحة في المملكة العربية #السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على قائد سيارة #سعودي في العقد الرابع من عمره، ظهر في مقطع #فيديو متداول وقد عذب كلبًا بطريقة لا إنسانية، فيما تم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وذلك وفق إعلان صادر عن الأمن العام. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #تعذيب#كلب #حيوان #فيديو #فيديوهات #المملكة_العربية_السعودية #الرياض #جدة #لايك #ksa #saudiarabia #saudi #riyadh #video #dog