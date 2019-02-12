الأمير محمد بن سلمان بالحرم المكي ويتفقد سطح الكعبة المشرفة (فيديو وصور)

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحرم المكي الشريف، وتفقد مشروع التوسعة الجاري العمل عليه حاليًا.

اللهم إنه يحمل هم أمّة وحلم وطنه وشعبه..

اللهم أجب دعوته وكن له عوناً ونصيراً..#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/1GbZtM0wsB — يحيى التليدي (@YahyaSAltaleedi) February 12, 2019

وظهر ولي العهد السعودي في مقاطع مصورة وهو يقف أمام الكعبة المشرفة ويقوم بتقبيلها خلال زيارته للحرم المكي.

وترأس بن سلمان، مساء الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الذي عقد بقصر الصفا في مكة المكرمة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وناقش الاجتماع مشروع التوسعة الثالثة للحرم المكي الشريف، حيث تم استعراض مستويات الإنجاز، وعناصر المشروع وتم التطرق إلى ما يتم من جهود تنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.