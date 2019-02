الأمير محمد بن سلمان بالحرم المكي ويتفقد سطح الكعبة المشرفة (فيديو وصور)

View this post on Instagram

زار ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان الحرم المكي الشريف، وتفقد مشروع التوسعة الجاري العمل عليه حالياً. وظهر ولي العهد السعودي في مقطع مصور وهو يقبل الحجر الأسود بالكعبة المشرفة خلال زيارته للحرم المكي. وترأس بن سلمان، مساء الإثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة #مكة_المكرمة والمشاعر المقدسة، الذي عقد بقصر #الصفا في مكة المكرمة.