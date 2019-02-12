الأمير محمد بن سلمان بالحرم المكي ويتفقد سطح الكعبة المشرفة (فيديو وصور)

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحرم المكي الشريف، وتفقد مشروع التوسعة الجاري العمل عليه حاليًا.
اللهم إنه يحمل هم أمّة وحلم وطنه وشعبه..
اللهم أجب دعوته وكن له عوناً ونصيراً..#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/1GbZtM0wsB
— يحيى التليدي (@YahyaSAltaleedi) February 12, 2019
فيديو:#ولي_العهد على سطح الكعبة المشرفة يتفقد مشاريع توسعة الحرم المكي.
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.#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي pic.twitter.com/aP8Xli4vIs
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 12, 2019
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زار ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان الحرم المكي الشريف، وتفقد مشروع التوسعة الجاري العمل عليه حالياً. وظهر ولي العهد السعودي في مقطع مصور وهو يقبل الحجر الأسود بالكعبة المشرفة خلال زيارته للحرم المكي. وترأس بن سلمان، مساء الإثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة #مكة_المكرمة والمشاعر المقدسة، الذي عقد بقصر #الصفا في مكة المكرمة. . . #إرم_نيوز #منوعات #أخبار #السعودية #المدينة #مكة #الحرم_المكي #ولي_عهد_السعودية #محمد_بن_سلمان #المملكة_العربية_السعودية #فيديو #لايك #الرياض #جدة #مشروع #الحجر_الأسود #ksa #saudiarabia #saudi #video #mekkah
وظهر ولي العهد السعودي في مقاطع مصورة وهو يقف أمام الكعبة المشرفة ويقوم بتقبيلها خلال زيارته للحرم المكي.
وترأس بن سلمان، مساء الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الذي عقد بقصر الصفا في مكة المكرمة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.
وناقش الاجتماع مشروع التوسعة الثالثة للحرم المكي الشريف، حيث تم استعراض مستويات الإنجاز، وعناصر المشروع وتم التطرق إلى ما يتم من جهود تنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.