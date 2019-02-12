سعودي يعد وليمة كبيرة لكادر مستشفى الملك سلمان في حائل (فيديو)

دعا مواطن سعودي في مدينة حائل، كادر مستشفى حكومي يقع بالقرب من منزله، وأقام لهم وليمة كبيرة، في تقليد لم يعد موجودًا بشكل كبير في كثير من مناطق المملكة، لكنه لايزال متبعًا في حائل التي عاش فيها قبل نحو 15 قرنًا، حاتم الطائي، رمز الكرم التاريخي عند العرب.

ويسكن راضي سنيد السلماني الشمري، في أحد أحياء حائل، حيث يقع مستشفى الملك سلمان الذي تم افتتاح أولى مراحله العام الماضي رسميًا، ولايزال العمل جاريًا على تجهيزه بالكامل، ورفده بالكوادر الطبية، وبينها فريق طبي من خارج المملكة انضم حديثاً للعمل في المستشفى.

شمري من اهل حايل راضي سنيد السلماني عزم الطاقم الطبي لمستشفى الملك سلمان الواقع بنفس الحي مسوي لهم "نزاله" pic.twitter.com/QoTI1B1pmI — الطنايا (@su464nT8MHMtWlL) February 11, 2019

ومع تمسك الرجل الحائلي بعادة ”النزالة“، وهي إقامة وليمة لسكان المنطقة الجدد، بادر بدعوة الفريق الطبي إلى وليمة ما لبثت أن جرت عليه إشادات واسعة وإحياءً لذكرى حاتم الطائي الذي ارتبط اسمه بأشهر قصص إكرام الضيف في شبه الجزيرة العربية.

فقد حققت مقاطع فيديو صورها بعض المدعوين، تداولاً لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، حيث وجدت المبادرة صدى إيجابيًا واسعًا وإعجابًا بتمسك راضي الشمري بعادات الكرم على نطاق واسع رغم اندثارها.

ويظهر في مقاطع الفيديو، الفريق الطبي للمستشفى، من الجنسين، يدخل منزل صاحب الدعوة الشمري، بينما ينهمك الرجل بالترحيب بهم ودعوتهم للجوء له في كل ما يحتاجونه بصفته جارًا للمستشفى الذي يعملون به.

كما تظهر في الفيديو، صور من الوليمة الكبيرة التي أقامها الرجل لضيوفه الذين بدوا ممتنين لدعوته.

وقال الشاعر السعودي محمد الوبير في تعليقه على مبادرة مواطنه الشمري ”سيقول البعض هياط والآخر سيقول إسراف، لكن أنا أقول الله يقويه، هذا يعطي انطباع جميل، خصوصًا أن الطاقم الطبي من خارج المملكة“.

وشكلت مبادرة راضي الشمري، مناسبة لدى كثير من سكان منطقة حائل بشكل خاص والسعودية بشكل عام، لتمجيد ماضي شبه جزيرة العرب عبر التاريخ، حيث ظل الكرم صفة ملازمة لأبناء تلك المنطقة الشاسعة حتى في أكثر الظروف فقرًا ومحلاً.