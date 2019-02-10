افتتاح أول فرع لبنك ياباني في السعودية‎

دشن سفير اليابان لدى السعودية تسوكاسا ايمورا، الأحد، فرعًا لبنك ”ميتسوى سوميتومو“ بالعاصمة الرياض.

ويعد ذلك أول فرع لبنك ياباني في السعودية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشار السفير الياباني في كلمته بهذه المناسبة إلى أن البنك يعد أحد أكبر البنوك في العالم، ولديه خبرة كبيرة في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وعبر ايمورا عن أمنياته بأن يقوم البنك بدور محوري في جذب ودخول المستثمرين اليابانيين إلى السوق السعودي.

وتتجه السعودية لتيسير إجراءات افتتاح فروع للبنوك الأجنبية لجذب استثمارات أجنبية في ظل تراجع أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

ويضم القطاع البنكي السعودي 12 بنكًا محليًا وفروعًا لـ13 بنكًا أجنبيًا.

ويعد بنك ”ميتسوى سوميتومو“ أحد أكبر البنوك في العالم، ويقدم خدمات مصرفية متكاملة للعملاء من قطاع الشركات، بما في ذلك خدمات الإيداع والصرافة والتسويات.

ووفق ”واس“، يهدف البنك إلى تقديم مجموعة أكبر من الخدمات المصرفية لعملائه، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية للشركات اليابانية التي تعمل بالمملكة.

وسيساهم البنك في زيادة فرص تمويل المشروعات في مجالات النفط والغاز، إضافة إلى مجالات أخرى، حسب الوكالة السعودية.