حقيقة سحب المغرب سفيريه من السعودية والإمارات

تتداول تقارير إعلامية أنباء عن سحب المغرب سفيريه من السعودية والإمارات، في خطوة غير مسبوقة تجاه بلدين يعتبران حليفين استراتيجيين للمملكة المغربية.

وقال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي في تصريح لـ”إرم نيوز” إن المغرب يعتمد على تقاليد دبلوماسية خاصة للتعبير عن مواقفه الخارجية، مبينًا أن موقف المملكة تجاه الأزمة المغربية السعودية والتي تفجّرت بشكل علني ليل الأربعاء عبر وكالات الأنباء، “موجود وسيتم بثه في الوسائل الرسمية للمملكة”.

وأضاف بوريطة بلهجة حادة: “أنا لا أعلق على القصاصات المتداولة بوكالات الأنباء، لأن المغرب يعبر عن مواقفه بكل حرية عبر وسائله الرسمية ولا يختبئ خلف الوكالات”.

وأمام امتناعه المستمر عن الإجابة على تساؤلات “إرم نيوز” حول حقيقة انسحاب المغرب من تحالف دعم الشرعية في اليمن وكذا استدعاء السفير المغربي بالمملكة العربية السعودية، أضاف بوريطة قائلًا: “اذهبوا واستفسروا الوكالات التي نشرت الخبر.. دوري ليس هو الإجابة عن أي شيء يكتب في الموضوع.. المغرب لديه قنواته الخاصة للتحدث في الموضوع وسيعلن عنها في الوقت المناسب”.

وجاء حديث بوريطة المقتضب لـ”إرم نيوز” قبيل أنباء استدعاء المغرب سفيرها لدى الإمارات.

وأوضح مصدر دبلوماسي مغربي رفيع لـ”إرم نيوز” أن الخطوة لم تصل إلى حد سحب السفراء الذي يعد من الإجراءات الدبلوماسية التي يتم إعلانها بشكل رسمي.

واعتبر أن الخطوة قد تكون نوعًا من الاستدعاء المندرج في إطار إبداء التحفظ أو العتب على بلدين تعتبر العلاقة معهما قوية وعلى أعلى المستويات.