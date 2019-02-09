أنباء عن استدعاء السعودية سفيرها لدى المغرب

أفادت مصادر إعلامية مغربية، بأن االسعودية استدعت سفيرها في الرباط، عبد الله بن سعد الغريري، وطلبت منه الالتحاق بالرياض.

ولم يقدم السفير الغريري، المعين حديثًا، أوراق اعتماده بعد للملك محمد السادس، وفقًا لموقع “تيلي ماروك”، الذي أورد نبأ استدعاء الرياض سفيرها، في خطوة تبدو-إذا تأكدت- ردًا على استدعاء الرباط سفيرها بالرياض، مصطفى المنصوري، الذي صرح أن سبب استدعائه يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيرًا على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث القناة التلفزيونية “العربية”، لتقرير مصور ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، على حد قوله.

وتزامنت هذه التطورات، مع أنباء عن استدعاء المغرب سفيره لدى الإمارات.

ولا يبدو أن المغرب يسعى إلى التصعيد، فقد أبقى خطوة الاستدعاء “غير رسمية”، بعدم إعلانها عبر القنوات المتعارف عليها دبلوماسيًا، كما أوضح دبلوماسي مغربي رفيع لـ”إرم نيوز”.