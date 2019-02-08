بالفيديو.. الموسيقار العالمي ياني يحيي حفلاً بالسعودية وسط حضور لافت

أحيا الموسيقار العالمي ياني، وفرقته الموسيقية بأعضائها المشاهير، مساء الجمعة، حفلاً موسيقياً في السعودية وسط احتفاء لافت من جمهوره في المملكة التي يزورها للمرة الثانية وبدا أن له عشاق كثر في البلد المحافظ.

وتجمع جمهور كبير أمام مسرح المرايا الذي أقيم عليه الحفلن لمشاهدة الموسيقار ياني ونجوم فرقته الذي حضروا للمشاركة في الفعاليات الفنية لمهرجان “شتاء طنطورة” الثقافي والسياحي المقام في محافظة العلا، شمال البلاد.

إطلالة حماسية للموسيقار العالمي "يانّي"، يعلن بها انطلاق حفلته على مسرح مرايا هذه الليلة، بمقطوعته الشهيرة "For All Seasons". #ياني_في_العلا #شتاء_طنطورة#yanni #WinterAtTantora pic.twitter.com/qKpDgzl2JJ — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 8, 2019

وبدأ ياني بعبارات ترحيبية بالسعودية وسكانها وبالمكان الذي يتواجد فيه، قبل أن يبدأ العزف ويشد أنظار الحضور بأداء مذهل في قيادة فرقته ومشاركتها عزف مقطوعات ذات صيت واسع في العالم.

الفنان العالمي "يانّي" يعبر عن سعادته بوجوده في #العلا ، وبطبيعة وادي عشار المحيطة بمسرح مرايا، والتي توحي – حسب تعبيره – "ببداية الأحلام". #ياني_في_العلا #شتاء_طنطورة#yanni #WinterAtTantora pic.twitter.com/ikS8s48ha1 — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 8, 2019

ولم يكن جمهور ياني الكبير في السعودية بعيداً عن حفله المقام في العلا، إذ ساهم البث التلفزيوني المباشر للحفل، ونقل مقاطع منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وصول جمهور سعودي للموسيقار ياني أكبر بكثير من الحاضرين لحفله في مواجهة المسرح.

بتوحد تام مع الموسيقى، عازفة الكمان الأميركية "ليندسي دويتش" تؤدي وصلة عزف منفرد أشعلت دهشة الجمهور. #ياني_في_العلا #شتاء_طنطورة#yanni #WinterAtTantora pic.twitter.com/YchU7XnT6e — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 8, 2019

وتقام النسخة الأولى من مهرجان “شتاء طنطورة” في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وكان من المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان بين الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحتى الـ9 من فبراير/ شباط الجاري، قبل أن يتم تمديد المهرجان الذي يتضمن فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وتقام الحفلات الفنية في نهاية كل أسبوع، وشارك فيها لحد الآن الفنان محمد عبدة والفنانة ماجدة الرومي وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون والموسيقار عمر خيرت والفنان الأوبرالي أندريا بوتشيلو.

وأحيا ياني في نهاية العام 2017، عدداً من الحفلات الموسيقية في عدة مناطق في السعودية، كشفت عن جماهيرية كبيرة له في بلد ظل بعيداً عن الفنون العالمية لعقود، كما كشف عن عزم المملكة المضي قدماً نحو التحول لقبلة لكبار فناني العالم.