وداع مهيب لجثمان سعود الهلال مدير الأمن العام السابق في السعودية (صور وفيديو)

أدى أمراء سعوديون ووزراء وضباط أمن كبار، صلاة الجنازة على جثمان الفريق سعود الهلال في وداع مهيب لمدير الأمن السعودي السابق الذي قضى بعد صراع مع المرض.

وتقدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، صفوف المصلين على جنازة الضابط الراحل عقب صلاة الجمعة في جامع الملك خالد بحي أم الحمام في الرياض.

وأدى الصلاة أيضًا ضباط كبار في وزارة الداخلية، بينهم مدير الأمن العام الحالي، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، بجانب أقارب الراحل وأصدقائه، قبل أن يتلقوا العزاء من الحضور الرسمي الرفيع.

وقضى الفريق الهلال مساء يوم الأربعاء الماضي متأثرًا بمرض عضال كان يقضي بسببه رحلة علاجية في ألمانيا انتهت بوفاته.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أعفى الفريق الهلال من منصبه في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي وعيّن مكانه الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

كما أصدر الملك سلمان يومها أمرًا بتعيين الراحل مستشارًا في وزارة الداخلية.

ويحمل الضابط الراحل شهادة البكالوريوس في الشريعة قبل أن ينخرط في العمل الأمني عبر دورة تأهيلية بدأ بعدها ضابطًا في الشرطة، وتولى بعدها قيادة العديد من الإدارات.

وتم تعيين الهلال بعدها مديرًا لدوريات الأمن في منطقة الرياض ثم مديرًا للإدارة العامة لدوريات الأمن برتبة عميد.

وزير الداخلية وأمير الرياض ونائبه ومدير الأمن العام يشاركون في الصلاة على مدير الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال رحمه الله pic.twitter.com/9JrGjdLcUj — طرق الرياض (@Ruh_Rd) February 8, 2019

كما تولى قيادة شرطة منطقة الرياض في عام 2010 وتمت ترقيته إلى رتبة لواء واستمر حتى صدر أمر ملكي منتصف العام 2017 بترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه مديرًا للأمن العام.