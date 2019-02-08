بعد القبض عليه.. كشف تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء رجل على امرأة بمكة المكرمة

كشفت التحقيقات الأمنية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية أن “خلافًا عائليًا” هو السبب وراء قيام رجل بتعنيف امرأة، وذكرت مصادر لصحيفة “عاجل” المحلية إنها زوجته، وانتشر له مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداءه.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان قد أمر بسرعة إلقاء القبض على الرجل؛ بعد أن تسبب مقطع الفيديو المتداول بغضب واسع بين ناشطين.

وأظهر مقطع الفيديو رجلًا وهو يجبر سيدة على دخول المنزل، بعد أن اعتدى عليها بالضرب وعنفها.

وتنضم الحادثة لحوادث اعتداء وتعنيف أسري مشابهة تم توثيقها أو لجأ ضحاياها إلى مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للمساعدة، في وقت يلقي فيه نشطاء وباحثون اجتماعيون بالمسؤولية في حوادث العنف الأسري على القوانين والعقوبات غير المشددة المفروضة على المعتدين.