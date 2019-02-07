رجل يعتدي على امرأة بمكة المكرمة يثير الجدل ‎(فيديو)

تدخلت إمارة مكة المكرمة، أعلى جهة رسمية للمنطقة، مساء اليوم الخميس، في حادثة اعتداء رجل على امرأة بالضرب تم توثيقها وتداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأمرت بملاحقة المعتدي والقبض عليه.

وقالت الإمارة في بيان مقتضب، إن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأميرها الحالي بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، وجه بالقبض على المعتدي الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول.

ونص البيان الرسمي الذي نُشر في حساب الإمارة الرسمي بموقع “تويتر” على أن “أمير مكة بالنيابة #بدر_بن_سلطان يوجه بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة في مكة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

أمير مكة بالنيابة #بدر_بن_سلطان يوجه

بالقبض على الرجل الذي اعتدى على امرأة

في مكة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه#رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه pic.twitter.com/d9hQOn5Srr — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 7, 2019

ولم تتضح بعد هوية المعتدي ولا تفاصيل الحادثة، لكن مقطع الفيديو الذي وثّقها أثار ردود فعل غاضبة لدى عدد كبير من المدونين السعوديين، ومطالب بالتدخل الرسمي ووضع حد لحوادث العنف ضد النساء والأطفال التي تندرج في الإطار العائلي في العادة.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في المملكة، جذب الوسم “#رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه” عددًا كبيرًا من السعوديين الذين أغضبتهم الحادثة، مطالبين بالتدخل الرسمي السريع الذي تحقق بالفعل بعد ساعات من انتشار مقطع الفيديو.

وتنضم الحادثة لحوادث اعتداء وتعنيف أسري مشابهة تم توثيقها أو لجأ ضحاياها إلى مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للمساعدة، في وقت يلقي فيه نشطاء وباحثون اجتماعيون بالمسؤولية في حوادث العنف الأسري على القوانين والعقوبات غير المشددة المفروضة على المعتدين.