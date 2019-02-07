والد المبتعث السعودي بندر البارقي: ابني توفي مشنوقًا بسلك كهربائي

قال والد المبتعث السعودي، بندر البارقي (21 عامًا)، الذي وجد متوفيًا في مسكنه في الولايات المتحدة، إن نجله عثر عليه مشنوقًا بسلك كهربائي، كما أخبرته قنصلية المملكة هناك.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، قال والد بندر عن لحظة تلقيه خبر وفاة ابنه، إنه تلقى اتصالًا من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، يفيد بأن ابنه بندر توفي مشنوقًا بسلك مكنسة كهربائية داخل سكنه، بمقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، وذلك طبقًا لشهادة الوفاة.

وأضاف أن القنصلية تسلمت جثمان بندر، ومن المقرر وصول الجثمان، يوم الجمعة، إلى محافظة بارق بمنطقة عسير، مسقط رأس المتوفى؛ للصلاة عليه ودفنة يوم السبت القادم.

وأوضح والد المتوفى، أنه أبلغ القنصلية بشكوكه في أن تكون حادثة وفاة ابنه مدبرة، وأن هناك شكوكًا بشأن ضلوع مشتبه به بالحادثة، وهو سعودي الجنسية، مؤكدًا أنه تم تزويد محامي القنصلية ببيانات المشتبه به.

وكان والد المبتعث السعودي قد أعلن سابقًا، أن ابنه تلقى تهديدات بالقتل قبل وفاته، مبينًا أن ابنه “وجد متوفَّى في سكنه، السبت الماضي، وأن السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية”.

وأضاف: “تلقى ابني تهديدًا أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وأجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة، وتم حجز رحلة عودته من أمريكا على إحدى شركات خطوط الطيران، أمس الأول السبت”.

وذكر الأب، أن “الأحد كان موعدًا مقرَّرًا لوصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ولقائه والدته وأخاه، وذهابهم للعمرة، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته”.