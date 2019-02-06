الكاتب السعودي تركي الحمد يتعرض لإصابة بالغة في حادث سير

أعلنت شخصيات صحافية سعودية عن تعرّض الكاتب الدكتور تركي الحمد لحادث سير، أمس الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة وذلك أثناء توجهه لحضور معرض القاهرة للكتاب.

وكتب الصحفي غازي الحارثي عبر حسابه في موقع “تويتر”: “تعرَّض د. تركي الحمد لحادث سير في #القاهرة يوم أمس في طريق حضوره #معرض_القاهرة_الدولي_للكتاب ، وتقرَّر نقله اليوم عبر طيران الإخلاء الطبي إلى العاصمة الرياض. مع خالص الدعاء لمعلّمنا الكبير بوافر الصحة والعافية والشفاء العاجل.

تعرض د. تركي الحمد لحادث سير في #القاهرة يوم أمس في طريق حضوره #معرض_القاهرة_الدولي_للكتاب ، وتقرر نقله اليوم عبر طيران الإخلاء الطبي إلى العاصمة الرياض. مع خالص الدعاء لمعلّمنا الكبير بوافر الصحة والعافية والشفاء العاجل. — غازي الحارثي | Ghazy (@Ghaazey) February 6, 2019

كذلك نشر الناشط الاجتماعي والإعلامي مشعل الزاهد تغريدة أكد فيها النبأ مرفقة بصورة للمصاب، قال فيها: “ # تركي_الحمد يتعرض لحادث مروري بالقاهرة ونتج عن ذلك كسر بالحوض وتم نقله للمملكة”.

#تركي_الحمد يتعرض لحادث مروري بالقاهرة

ونتج عن ذلك كسر بالحوض وتم نقله للمملكة . pic.twitter.com/80hByDp1ZX — مشعل الزاهد (@mishal_alzahed) February 6, 2019

وأصيب الحمد نتيجة الحادث لكسر في منطقة الحوض، فيما وصل عبر الإخلاء الطبي للمملكة.

وتفاعل طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع النبأ داعين بالشفاء العاجل للكاتب السعودي من مصابه.