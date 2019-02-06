بريطانيا تتهم زوجين سعوديّيْن بتسميم طفلهما

وجهت محكمة في بريطانيا لزوجين سعوديين تهمة تسميم طفل بالأنسولين، فيما نفى الزوجان بشدة ذلك.

ووفقا لما نقلته صحيفة “سبق” المحلية عن “ديلي ميل”، فإنه تم إدخال الطفل للمستشفى بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2017 ومرة أخرى في فبراير/شباط 2018، لمعاناته من نقص الجلوكوز في الدم.

وقال المدعي عليهما، إن القضية تتعلق بإعطاء الوالدين الأنسولين للطفل، أو السماح له بالوصول إليه، وتعريض حياته للخطر.

ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في 16 سبتمبر/أيلول.

ومُنح الزوجان كفالة مشروطة شريطة أن يظلا داخل بريطانيا ويسلما جوازات سفرهما، ولا يحاولان الحصول على أية وثائق جديدة إلى حين انتهاء القضية.