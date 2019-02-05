بالفيديو.. السعودية تطلق قمرًا جديدًا للفضاء يحمل توقيع محمد بن سلمان‎

أطلق مهندسو فضاء يعملون في قاعدة إطلاق بقارة أمريكا الجنوبية، في الساعة الأولى من اليوم الأربعاء، قمرًا صناعيًا جديدًا مملوكًا للسعودية بشكل كامل ويحمل توقيعًا يدويًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووسط تغطية إعلامية واسعة في السعودية، وبث مباشر على القناة الرسمية الأولى للحظة إطلاق القمر الصناعي الذي يحمل اسم “القمر السعودي للاتصالات SGS-1 ” ، انطلق الصاروخ الحامل للقمر مع دخول الدقيقة الأولى من اليوم الأربعاء.

ويحمل القمر الجديد الرقم 16 في عدد الأقمار الصناعية التي أطلقتها السعودية سابقًا، وهو أول قمر لاتصالات النطاق العريض.

وتم تصنيع القمر بواسطة شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية بعد اتفاق مع الرياض نص في أحد بنوده على أن يتضمن مشروع تصنيع القمر تدريبًا متقدمًا لمهندسي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على بناء الأقمار وعمل الاختبارات.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد منح القمر الجديد خصوصية عن غيره من أقمار المملكة، إذ وقّع في نيسان/أبريل الماضي على آخر قطعة من القمر بعبارة “فوق هام السحب” خلال زيارة كان يقوم بها حينها للولايات المتحدة.

#فوق_هام_السحب

قمر صناعي سعودي بالكامل وبكوادر وطنيه

ويحمل توقيع امير الشباب وقائدهم #محمد_بن_سلمان

فخر عظيم ???????????????? pic.twitter.com/MUS2xDgHaR — سعود العتيبي (@sud__e) February 5, 2019

وساهم توقيع الأمير الشاب الذي يقود خطط تغيير عملاقة في البلاد، في إكساب القمر كثيرًا من المتابعين والمترقبين للحظة الانطلاق التي قوبلت باحتفاء واسع في السعودية، انعكس في كم التدوينات الكبير بمواقع التواصل الاجتماعي عن المناسبة.

وأطلق القمر من قاعدة “كورو” في إقليم غويانا الفرنسية، الواقعة شمال أميركا الجنوبية، على أن يتم تشغيله والتحكم فيه من خلال محطات أرضية في السعودية، ليوفر تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

يقدم القمر السعودي للاتصالات #SGS1 تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة. #فوق_هام_السحب ???? pic.twitter.com/haHzinWg1g — KACST (@KACST) February 5, 2019

وتطوير قدرات المملكة في عالم الفضاء هو جزء من خطط الرياض التي تعكف على تطبيق “رؤية السعودية 2030″، وهي مشروع تغيير يستهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن مبيعات النفط، وتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات.