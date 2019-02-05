بالفيديو.. شابة سعودية تطلق نداءات استغاثة من تهديدات بالقتل على يد والدها

أطلقت شابة سعودية تدعى شهد الكلثم، نداءات استغاثة من تهديدات بالقتل على يد والدها في قضية عنف أسري تقول ضحيتها إنها مستمرة منذ سنوات دون مساندة من الجهات المختصة رغم تلقيها العديد من البلاغات.

وعبر حساب شهد في موقع “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، نشرت الشابة مقطع فيديو رهيبًا لدماء تسيل من زندها، وتبكي في مقاطع أخرى، مطالبة من المغردين السعوديين مساعدتها بتسليط الضوء على معاناتها.

وتقول شهد إنها ووالدتها وشقيقتها وشقيقها يتعرضون للتعنيف المستمر منذ سنوات على يد رب الأسرة، مشيرةً لكون العائلة كانت بطلة مقطع فيديو تم تداوله العام الماضي تحت عنوان أب يعتدي على ابنته ويضربها بـ”شاكوش” (مطرقة).

انا ماانام لاليلي ليل ولانهاري نهار ابوي ممكن باي لحظة يدخل على ويذبحني معاه سلاح مسدس وقد هددني فيه ويوم السبت فاتح لي بطني وكتفي عن طريق طعني بخشبة حادة #انقذو_شهد_الكلثم_وعائلتها — المعنفة/شهد الكلثم???? (@VFlw2) February 4, 2019

وحظيت حادثة العام الماضي بالفعل باهتمام واسع واستدعت تدخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي قالت حينها إن الحادثة قديمة وتمت معالجتها بإحالة الوالد إلى النيابة العامة، وإن أمور العائلة مستقرة.

انا نفسها ياجماعة الي طلعوها بمعالي المواطن الي ابوها يضربها بالشاكوش وقالو ان امونا تمام لا والله العظيم ان حالنا يرثى لها #انقذو_شهد_الكلثم_وعائلتها — المعنفة/شهد الكلثم???? (@VFlw2) February 5, 2019

تعليق علي العلياني على مقطع الفيديو المتداول لوالد يضرب ابنته بـ "شاكوش".#معالي_المواطن pic.twitter.com/HByUklvTVK — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 8, 2018

وتقول شهد إن تلك الرواية الرسمية غير صحيحة، وإن والدها يمتلك شبكة علاقات مع متنفذين، ما يتيح له التصرف دون رادع، وإن مساعي أطراف كثر من العائلة لثنيه على اعتدائه على عائلته باءت بالفشل سابقًا.

وتحظى قصة شهد بتفاعل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وجدت نداءات الشابة استجابة لافتة ودعوات للسلطات المختصة بالتدخل لحماية العائلة ومعاقبة الأب.

#انقذو_شهد_الكلثم_وعائلتها

شخص يضرب زوجته وبنته بكل ثقة قدام الناس وبدون اي خوف واضح انه وراه مليون واسطة!

متى رح يجي اليوم اللي تتشرع فيه قوانين تحمي المرأة والطفل من العنف بدون مايضطرون يتكلمون بهاشتاق وينشرون قضيتهم عشان تنحل؟! pic.twitter.com/btgD2prL5J — nawal (@Ln3312) February 5, 2019

#انقذو_شهد_الكلثم_وعائلتها

البنت اعرفها شخصيًا .. ودايمًا ماشوفها مكسرة وفيها ندبات وكدمات ، وبالنسبة للمعتوهين اللي جالسين يكذبونها محد بينشر اسمه ويصور نفسه بالحالة هذي ويشهر بعمره عشان ولاشي!!! ترا الدنيا دوارة يوم بتنحطون بمكانها ولحد بيوقف معكم — G. (@ghadahelium) February 5, 2019

وتقول شهد، التي خرجت فيما يبدو من اعتداء جديد، إنها تائهة بين الشرطة ومسؤولين عن توفير الحماية لضحايا العنف الأسري، كون كل طرف يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر.

ولم تعلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنية بمتابعة هذه القضية، على قصة شهد وعائلتها، كما لم يظهر أي موقف من والدها الذي يشكل الطرف الآخر في القضية، فيما لا يمكن لـ”إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول شهد إنها تتلقى تهديدات من أفراد في عائلتها الكبيرة، كونهم لا يرغبون في نشر قصة عائلية خاصة تمسهم، وتضيف أنها لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عجزها عن الوصول إلى حل، وتلقيها تهديدات بالقتل من والدها.

وتثير حوادث العنف الأسري في السعودية ردود فعل واسعة، وجدلًا وانقسامًا في المجتمع الذي يميل قسم من أفراده إلى ترك صلاحيات ولي الأمر كاملة على عائلته، ومحاسبة من يسيء استخدام تلك الصلاحيات بتعنيف أسرته، فيما يميل الفريق الآخر لسن تشريعات رادعة تعزز من الاستقلالية وتردع المعنفين.

وسلطت شابة سعودية لم تتجاوز العشرين عامًا من عمرها، تدعى رهف القنون، قبل أسابيع قليلة، الضوء على حوادث العنف الأسري ضد النساء في المملكة، عندما حظيت قصة هروبها نحو تايلاند، ثم الحصول على حق اللجوء في كندا باهتمام عالمي.