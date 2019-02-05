طعن طالب بالسعودية خلال شجار

فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان السعودية تحقيقًا في واقعة شجار واشتباك بالأيدي بين مجموعة من الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة بحافلة مدرسية في محافظة العارضة، ما تسبب بإصابة أحدهم بطعنة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإنه تم ضبط الطلبة المتورطين بالشجار وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

بدوره، أكد مكتب تعليم العارضة أنه سيكشف تفاصيل الواقعة اليوم الثلاثاء، للوقوف على ملابساتها، واتخاذ ما يلزم.

وكان شجار قد وقع بين مجموعة من الشبان خارج أسوار إحدى مدارس العارضة بمنطقة جازان، وانتهى بتعرض طالب لإصابة حرجة، نقل على إثرها للمستشفى.

وتبين في معلومات للصحيفة أن المصاب طالب في المرحلة الثانوية، ويعمل إمامًا لأحد المساجد في قريته، وأن العراك وقع في إحدى الطرق بعد الخروج من المدرسة.